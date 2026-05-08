Disney is een immens groot bedrijf, dat zich met vele takken van sport bezighoudt. Het maakt films, het runt pretparken, vaart met cruises, heeft talloze hotels, doet met ESPN veel met sport en dan heeft het ook nog een flinke stal aan geliefde personages waarvoor het zorg moet dragen qua licenties en rechten. En dan is er ook nog streamingdienst Disney+. Nu moet dat -bijna allemaal- gaan samenkomen.

Disney's alles-in-1-app

Disney gaat de apps van zijn hotels, pretparken en cruises samenvoegen met Disney+. Zo hoopt het èèn superapp te maken. Het lijkt een wat vreemde keuze, omdat de parken en de streamingdienst juist heel verschillende vormen van entertainment zijn, maar Disney ziet het helemaal zitten. Het lijkt sowieso een trend te worden dat bedrijven apps samenvoegen. Zo gaat Google ook voor een samenvoeging van de Fitbit-app en de Gezondheidsapp. Nu heeft Disney ook wel erg veel apps: de Disneyland Resort-app is bijvoorbeeld weer anders dan de Disney Cruise Line Navigator-apps. Wat dat betreft is samenvoegen dus wel een goeie.

Disney+

Tegelijkertijd denken we dat het een gouden greep kan zijn om de apps met Disney+ samen te voegen. Als je ergens zin in hebt als je in Disneyland loopt, dan is het wel om bepaalde films weer te kijken. Of om lekker in de rij voor attracties een Disney-film te kijken en vast in de stemming te komen.

Bovendien wil Disney het nog breder trekken: je zou er bijvoorbeeld niet alleen tickets mee kunnen boeken, maar ook merchandise kunnen kopen en spelletjes kunnen spelen. Disney+ is bovendien al bezig om een TikTok-achtige videofeed toe te voegen met video’s van zijn films en series om zo mensen te inspireren om langer met de app bezig te zijn. Straks wordt het een app waarin mensen in het algemeen veel meer en langer met Disney bezig kunnen zijn.

Digitale middelpunt

Disney zou het doen om te zorgen dat klanten makkelijker dingen met het merk kunnen doen. Het zal nog wel lang op zich laten wachten: het project bevindt zich nog in de ontwerpfase. Er is veel werk aan de winkel, want eerder had Disney last van technische problemen: iets waar het ook al tegenaan loopt met het samenvoegen van Hulu en Disney+. Disney+ moet het digitale middelpunt worden van Disney. Maar wanneer, dat is dus nog afwachten.