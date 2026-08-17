Google heeft een nieuwe functie aan Gemini toegevoegd die alles te maken heeft met watermerken. Het heet Media Watermark en het is gek genoeg geen functie waarmee je juist een watermerk toevoegt. Het is juist bedoeld om te zorgen dat je van watermerken afkomt.

Gemini Media Watermark

Binnen Gemini kun je allerlei opties kiezen, zoals je avatar, activiteit, persoonlijke intelligentie, gebruikerslimieten, gems, het thema, je abonnementen, enzovoort. Een nieuwe optie is Media Watermark en dat stelt je in staat om het uit te zetten of aan te zetten. Het moge duidelijk zijn: zet je dit aan, dan krijg je op alle media die wordt gegenereerd een watermerk. Denk aan afbeeldingen en video's bijvoorbeeld.

Zet je het uit, dan komt er geen watermerk op je afbeeldingen, muziek of video's die je met Gemini hebt gemaakt. Het is dus geen mogelijkheid waarmee je op eerder gegenereerde afbeeldingen het watermerk kunt verwijderen. Het gaat er puur om dat nieuw gemaakte content dan geen watermerk krijgt.

Het is niet zo dat Google er hiermee voor zorgt dat er helemaal wordt gewist dat iets met AI is gemaakt. Je kunt nog steeds kunstmatige intelligentie traceren omdat de content altijd SynthID-watermerken houdt, net als C2PA-metadata. Dat zit altijd vast in je creaties om duidelijk te maken dat dit door computers is gemaakt, niet door mensen.