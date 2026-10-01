Google 's nieuwe variant van Gemini doet hetzelfde als OpenAI en Anthropic al eerder hebben gedaan: het is zo gevaarlijk dat het niet voor iedereen is. Een trend in AI-land, die op zich wel het toejuichen waard is: er is namelijk ook al het een en ander mis gegaan met te snel ontwikkelde AI-systemen, dus enige voorzichtigheid is wel geboden.

AI onder een vergrootglas

Het feit dat er verschillende agents van OpenAI uit de interne testomgeving zijn ontsnapt om vervolgens Hugging Face te hacken. Ook zou het in Australië mis zijn gegaan, waarbij er werd geprobeerd om overheidswebsites te hacken. Dat is helaas niet alleen slecht voor het imago van OpenAI: AI in het algemeen staat er de laatste tijd niet heel florissant op.

Gemini 4 Argon

Gemini 4 Argon is dus ene model dat op dit moment alleen nog kan worden gebruikt door mensen die in de security zitten. Het kost 2 dollar per 1 miljoen input tokens en 10 dollar per miljoen output tokens. Maar gecachete inputtokens kosten 95 procent van die prijs. Google hoopt hiermee dat er moeilijkere taken kunnen worden gedaan in één keer, en dat ze niet in stukjes hoeven te worden gesneden.

Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat deze variant van Gemini wat breder wordt uitgerold, maar het is nu alleen aan ene kleine groep testers. Alleen mensen binnen het Fairwind-programma kunnen toegang krijgen voor de cybersecurity-opties binnen de AI. Google heeft wel wat veiligheidsopties ingebouwd. Zo laat het weten dat er denkstappen binnen het model worden gemonitord en meteen tot halt worden geroepen wanneer de AI te ver gaat. Google ziet sowieso transparantie in het redeneerproces als iets heel cruciaals bij de ontwikkeling van frontier-modellen.

Google heeft geen tijdlijn gedeeld waarin het Gemini 4 Argon naar meer mensen wil brengen. In ieder geval gaat het straks eerst naar betalende API-gebruikers en Google AI Ultra-abonnees.