Er is eigenlijk nog maar weinig veranderd in de wereld van webshops: er wordt al jaren geflirt met AI, zodat je kleding vast op jezelf kunt laten passen, maar dat komt ook weer niet zo heel veel voor. Plus, dat is een bijzaak: zijn webshops nou echt zoveel veranderd in de afgelopen jaren? Te weinig. Maar dat staat op het punt om zeker wel te veranderen.

Webshops zoals we die kennen gaan verdwijnen

Bedenk maar eens wat je eigen webshopervaring is: je gaat eigenlijk al die jaren nog steeds naar een pagina met allemaal vakjes met producten, je gebruikt het zoekvak om iets anders te zoeken als je niet gewoon wil scrollen, je klikt wat dingen in je mandje, waarbij je ook nog altijd je maat moet aangeven, en we rekenen af via een betaalsysteem. Eigenlijk heel achterhaald.

Er zijn verschillende ontwikkelingen waardoor we niet denken dat de webshop zoals we die kennen nog heel lang zal bestaan. We doelen dan op twee dingen: sociale media en agentic AI. Via sociale media wordt er al veel verkocht, maar vaak is dat nog steeds wat ouderwets: je gaat immers binnen Instagram nog steeds naar een browser om je aankopen te doen. In Azië zijn ze wat dat betreft al veel verder: je kijkt gewoon een livestream van je favoriete creator en kunt vaak in die video zelf tikken op wat je wil en dat kun je vervolgens zo afrekenen en klaar.

Tot nu toe wil die livestreamvorm van shoppen nog niet heel erg aanslaan in het westen, maar kijkend naar hoeveel mensen door Instagram wel worden verleid aankopen te doen, is dat waarschijnlijk een kwestie van tijd. De reden dat mensen vaak geïnspireerd raken door Instagram komt mede door de hoge mate van personalisatie, waardoor je ook aanraders krijgt die bij je passen (zelfs specifiek je kledingstijl in een grote webwinkel als Zalando of Boohoo).

Het proces blijft alleen wat ouderwets: waarom moet ik nog steeds mijn maat opgeven? Waarom kan ik niet gewoon binnen Instagram afrekenen? Dat is natuurlijk wel wat onhandig qua geldstromen, maar zou de gebruiker hierbij niet iets meer centraal mogen staan? Je wil gewoon met één tik via Google Pay of Apple Pay iets kopen en betalen, je wil niet elke keer je hele adres hoeven invullen, je maat hoeven kiezen: Instagram kent je toch?

Je agent doet het voor je

En dan is er nog een andere grote verandering die eraan komt, namelijk die van agentic AI. Je gaat straks niet meer naar Nike om hardloopschoenen te kopen. Je agent gaat voor jou naar 'het internet' om hardloopschoenen te kopen. Je vertelt hem gewoon 'Vind voor mij hardloopschoenen voor een trainingsprogramma tot 5K, geschikt voor smalle voeten en zorg dat ze voor donderdag kunnen worden geleverd en minder dan 150 euro kosten.' Je agent gaat dan voor je op zoek, en die kan meteen voorraden checken, reviews lezen, oordelen wat de beste prijs is, enzovoort. Hij kan zoveel meer data tegelijk aan: daar kun jij niet tegenop online winkelen.

Het scheelt veel gedoe: veel zoeken, veel irritante pop-ups, veel zoeken naar kortingscodes: het wordt allemaal voor je gefikst en het enige wat jij hoeft te doen is de betaling goedkeuren. En ja, stel dat iedereen zo fanatiek AI-agents gebruikt om te shoppen: waarom zouden er dan nog hele webshops hoeven worden gebouwd? Je kunt dan ook heel makkelijk kiezen om bij wijze van spreken een 'database' in de cloud te zetten waarop agents kunnen inloggen.

Het gaat ver, en misschien is twee jaar wel erg snel, maar we staan op het punt van een grote ommezwaai in de wereld van ecommerce en of die nou toch nog door social media komt of door agentic AI: dat is afwachten, maar als we het helemaal aan webwinkelmakers overlaten, dan blijven we in het verleden leven.