Albert Heijn opent een nieuw gemechaniseerd Home Shop Center

Nieuw gemechaniseerd HSC

Het aantal online bestellingen bij Albert Heijn is in 5 jaar verdrievoudigd. Om de groei van online bestellingen mogelijk te maken opent Albert Heijn – in navolging van het HSC in Barendrecht – een gemechaniseerd HSC in Zwolle. Met dit nieuwe HSC kunnen per week maar liefst 55.000 extra bestellingen verwerkt worden. Het HSC in Zwolle is een volledig gasloos gebouw heeft verschillende duurzame energieoplossingen, zoals zonnepanelen op het dak, een energiezuinige koelcel, energiezuinige ledverlichting en een warmtepomp voor de klimaatinstallatie in de kantoren.

Duurzame belevering

Vanuit de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ wil Albert Heijn ook de bezorging van online boodschappen zo duurzaam mogelijk maken. Albert Heijn bezorgt de boodschappen zoveel mogelijk met elektrische bezorgbusjes. Daarnaast kiest inmiddels 55% van de klanten voor de Buurtroute, een duurzaam initiatief waarbij bezorgmomenten aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor rijden bezorgers kortere routes. Sinds de landelijke introductie afgelopen november is er met de Buurtroute samen met klanten 400.000 kilometers bespaard. Vandaag kondigt Albert Heijn ook aan nieuwe gelpacks in gebruik te nemen om voor einde van het jaar het gebruik van droogijs helemaal te stoppen. Daarnaast start Albert Heijn een pilot voor de bezorging van koel- en diepvriesproducten zonder plastic tasjes waarmee ruim 600.000 kg plastic per jaar kan worden bespaard.

Doorontwikkeling app

Om online boodschappen doen steeds makkelijker te maken ontwikkelen ook de betaalmogelijkheden in onze app zich steeds verder. Zo gaat het betalen via de app nu stukken eenvoudiger zodat klanten niet meer hoeven te betalen bij het afleveren van de boodschappen aan de deur. Met iDEAL kunnen klanten vanaf nu ook hun online bestelling vooruitbetalen. Daarnaast blijft vooruitbetalen mogelijk met de eerder geïntroduceerde digitale betaalpas en kunnen de gespaarde koopzegels ook gebruikt worden om de online boodschappen te betalen.