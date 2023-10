Robots doen de boodschappen in nieuwe Home Shop Center van Albert Heijn

Volgende opent het nieuwe, gemechaniseerde Home Shop Center (HSC) van Albert Heijn. Hier rollen de potten pindakaas en tubes gel in bakken automatisch over een ingenieus, geautomatiseerd netwerk van rails om bij elkaar te komen in de bekende blauwe boodschappenkratten die bij klanten thuisbezorgd worden. Dit nieuwe HSC staat in Barendrecht en gaat wekelijks zo'n 45.000 bestellingen verzorgen.

Mens en techniek

Voor het geautomatiseerd vullen van de boodschappenkratten zet Albert Heijn een mechanisatiesysteem in met robots en bakken om houdbare producten snel te verzamelen.

Er rijden dan zo’n 300 robots met in totaal 45.000 bakken in sneltreinvaart door het nieuwe HSC om de bestelde boodschappen voor klanten te verzamelen. Dit maakt het werk voor medewerkers lichter. In het nieuwe HSC werken mens en techniek hand in hand samen, medewerkers maken de bestellingen compleet, onder andere door het toevoegen van verse producten. Voor de mechanisatie werkt Albert Heijn samen met Swisslog.