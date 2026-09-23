OpenAI heeft zijn nieuwe AI-modellen uit de doeken gedaan en die moeten zorgen voor minder fouten, en tegelijkertijd minder hoge kosten. GPT-6 Sol en Luna zijn updates binnen de GPT-6-reeks nadat ze eerder dit jaar werden geïntroduceerd. De update komt enkele weken nadat GPT-6 Astra werd gelanceerd en temidden veel gedoe rondom ChatGPT en de uitgebroken AI-agents die Hugging Face hebben gehackt.

GPT-6 Sol en Luna

Sol en Luna hebben allebei een heel ander doel. Waar Sol er echt is om complexe taken af te handelen zoals programmeren, daar is Luna meer het maatje van mensen die andere dingen doen op kantoor. Luna doet haar best als het gaat om taken waarin veel volume zit: repeterende dingen bijvoorbeeld. Het kan goed documenten samenvatten en snel vragen beantwoorden.

OpenAI zegt dat beide modellen efficiënter zijn en ook nog goedkoper zijn gemaakt in gebruik. Vergeleken bij de 5,6 Sol en 5,6 Luna zou de prijs door de helft zijn, wat onder andere komt omdat OpenAI verbeteringen heeft toegebracht aan het cachen en het concluderen. En die conclusies zijn ook nog eens vaker foutloos.

Dat is altijd moeilijk meetbaar als je gewoon een gebruiker bent: hoe weet je nou dat AI minder fouten maakt? Je zal het werk van AI bovendien altijd moeten blijven controleren. Maar tegelijkertijd is het wel goed dat de kwaliteit toeneemt en de kans op fouten in ieder geval steeds minder wordt. OpenAI geeft aan dat hij maar half zoveel fouten maakt als zijn voorganger, waarmee hij erg dicht tegen het luxe Astra aan zou kruipen. Ook zouden Sol en Luna beter zijn in het uitvoeren van taken dan Anthropics Fable en Opus.

En die laatste is vooral interessant, want Anthropic heeft ook precies op dezelfde dag zijn nieuwe Opus 5.5 op de markt gezet. De concurrentie is dus overduidelijk aan. Het is interessant dat OpenAI zich vooral aan Anthropic meet en vaak bijvoorbeeld Gemini buiten beschouwing laat. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Gemini wat toegankelijker is, terwijl ChatGPT en Claude echt voor power users zijn. Bovendien hebben ze een gedeelde geschiedenis en is het marketingtechnisch nu eenmaal slim om geen aandacht te geven aan de reus, Google dus.

De nieuwe Sol en Luna zijn beschikbaar binnen ChatGPT Work en Codex. Ook komt Luna beschikbaar voor de desktop-app en voor Free- en Go-gebruikers.