Acteur Andrew Garfield speelt in de nieuwe film Artificial de rol van Sam Altman, de drijveer achter OpenAI en dus ChatGPT
. De film wordt gemaakt door Luca Guidagnino, bekend van briljante films
als Call Me By Your Name en Challengers. Je zou het misschien niet zeggen bij deze onaangenaam aanvoelende trailer
, maar Artifial wordt omschreen als een biografisch comedy-drama.
Artificial
De film vertelt ongetwijfeld wel wat over de oprichting van OpenAI en de lancering van ChatGPT, maar draait vooral om die rare paar dagen in 2023 dat Altman werd ontslagen en toen toch weer werd aangenomen. Het belooft ons een inkijkje te geven in wie Sam Altman
is, en dat is ongetwijfeld goed vertolkt door de topacteur die hem speelt: Andrew Garfield. Daarnaast zijn Yura Borisov, Monica Barbaro en Jason Schwartzman in deze film te zien.
Guadagnino heeft al laten doorschemeren dat hij in de film vooral de macht in het bedrijfsleven wil onderzoeken, maar ook de obsessiviteit van mensen en de ethieke vraagstukken die bij AI komen kijken. Het is ergens jammer dat de film niet precies nu uitkomt, want dat is extreem relevant. OpenAI
heeft net zijn gevaarlijke AI-model ooit online gezet, terwijl er inmiddels steeds meer verhalen boven komen borrelen over uitgebroken AI-agents die verschillende hacks hebben gezet.
Vanaf de kerst is Artificial in de bioscoop te zien.