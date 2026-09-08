The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgt alle aandacht: check de trailer

Nintendo heeft in een speciale Zelda Direct meer verteld over onder andere de avonturen in Ocarina of Time. Je gaat in deze game -net als in het origineel natuurlijk- op pad om de Hero of Time te worden. De trailer ziet er ontzettend goed uit met mooie licht-effecten en natuurlijk die prachtige wereld van Hyrule waarin het zich afspeelt. Plus, we hebben een releasedatum: 5 november is het zo ver.

Ocarina of Time

De game is speciaal gemaakt voor de Nintendo Switch 2, wat het moderne uiterlijk verklaart. Ook is het uiterlijk van bijvoorbeeld Link zelf wat aangepast. Ook kun je de camera bewegen met de rechterpook en is het voor het eerst mogelijk om handmatig te springen. Klinkt gek voor een game in 2026, maar het is toch een evolutie: voor deze game tenminste.

Is de bovenstaande trailer niet genoeg, dan legt de grote man achter Zelda , Aonuma, nog even wat meer uit over wat je gameplaytechnisch kunt verwachten. Zo is er een nieuw systeem dat Threads of Time heet: dit is om het makkelijker te maken om te reizen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026. En om vast in de stemming te komen, hierbij de Triforce Medley, speciaal ter ere van 40 jaar The Legend of Zelda:

Er komt ook een speciale 40th Anniversary Edition Nintendo Switch 2 aan van Zelda, met een erg fraai design: