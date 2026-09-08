Je wil Grand Theft Auto 6 waarschijnlijk meteen spelen zodra het kan, maar is dat inderdaad meteen om 12 uur ‘s nachts in de nacht van 18 op 19 november, of moet je toch wat langer wachten? Gamers in Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hebben geluk: zij kunnen al veel eerder met het spel aan de slag dan wij.

GTA 6 spelen

GTA 6 wordt gefaseerd uitgebracht in de PlayStation Store en het lijkt erop dat de nieuwe game van Rockstar in 15 tijdzones uitkomt (en 63 landen en regio’s). Het eerste land dat toegang krijgt krijgt maar liefst 19 uur voorsprong op de landen waar het spel het laatst uitkomt. Het is verder geen wedstrijd natuurlijk, maar contentmakers doen er verstandig aan om die periode hun vakantie naar Japan of Oceanië te boeken, want je kunt online goed scoren als de rest van de wereld nog niet live is.

De digitale game gaat in Nederland live om 00:00 uur, precies als 18 november overgaat in 19 november. Kortom, je hoeft niet echt rekening te houden met iets anders: het is zoals gewoonlijk precies om 12 uur ‘s nachts dat je de nieuwe game kan spelen. Weinig bijzonders dus, maar je moet het wel maar net weten.

Lucia en Jason

Er is de laatste tijd al steeds meer bekend geworden over het spel. Zo weten we nu dat Lucia en Jason ook een soort smartwatch hebben waardoor je kunt zien hoe ze er qua fitness en slaap voorstaan. Als je dus niet lekker in je energie zit, dan kun je naar de sportschool gaan, een eiwitshake drinken en drie oefeningen uitvoeren om zo te zorgen dat je dagelijkse workout er weer op zet en dat je je beter in je vel voelt. Sterker nog als je het samen met je partner doet, dan telt het ook meteen als date.

Het spel belooft je dus echt deel te laten uitmaken van het leven van deze twee personages en dat is waarschijnlijk ook waarom er al dames zijn die zeggen dat als hun vriend GTA 6 speelt, ze eigenlijk vreemdgaan omdat ze dan een relatie met een andere vrouw hebben. We leven in een bijzondere wereld: zeker vanaf 19 november om exact 12 uur ‘s nachts.