De Extended Look van GTA 6 staat inmiddels niet alleen meer op Netflix, maar ook op YouTube. Na tien keer kijken zijn er toch nog wat interessante dingen zijn opgevallen in zowel de gameplay als met andere elementen.

Een crimineel profiel

Er lijkt een nieuw systeem te worden geïntroduceerd waarbij je een soort crimineel profiel krijgt. Als je iets goeds doet, dan hoor je bijvoorbeeld een ping dat je profiel een positief punt heeft gekregen, maar het kan ook anders uitpakken als je juist voor het minder rechte pad kiest.

Lucia kan een goed robbertje vechten

Wanneer Lucia bij criminelen binnenstapt en Jason laat weten dat ze haar gun moest inleveren, zegt Jason dat ze toch goed is met haar handen. Dat is niet gewoon een leuke flirt tussen twee geliefden: we zie haar even later ook bankdrukken en boksen. Lucia is een vechtersbaas en ze kan dus heel goed haar mannetje staan als Jason er niet bij is.

Je kunt lekker snel wisselen

Wil je daardoor op sommige momenten liever met Lucia speelt dan met Jason, dan kun je gelukkig binnen een mum van tijd wisselen van personage. Dat lijkt sneller te gaan dan in GTA 5.

Het ziet er prachtig uit, maar...

GTA 6 ziet er top uit. Het is niet altijd extreem realistisch, maar het komt heel dicht in de buurt. Alleen dat moment waarop het koppel een 'vriend' achterin de auto heeft lijkt het haar wel alle kanten op te gaan, zoals normaal haar dat niet zomaar zou doen. Dat is het enige storende momentje dat we in de Extended Look zijn tegengekomen, maar het valt wel op: ook Lucia's haar is in die scene af en toe wel erg eigenwijs.

Wanted-niveau 6 is terug

In GTA 5 kon je maar tot niveau 5 gezocht worden, maar de beruchtheidsmeter heeft nu weer een extra puntje net als vroeger. Je kunt dus weer Wanted niveau 6 worden. Ook valt op dat de sterren een bepaalde kleur kunnen krijgen, al is het nog onduidelijk wat dat inhoudt.

Je kunt aan straatraces meedoen

We zagen in de trailer ook hoe 6 auto's tegen elkaar aan het streetracen waren. Dat betekent waarschijnlijk ook dat je je auto verregaande upgrades kunt geven met stickers en allerlei andere visuele upgrades.

Een leuke easter egg

Lucia's appartement is te zien in deze preview en daar hangt iets opvallends aan de muur. Het is de bikini-vrouw van de cover art van GTA: Vice City. Zou het haar bestie zijn? Het is sowieso afwachten of ze wel echte vrienden heeft, want dat komt niet echt naar voren in de preview. En we kunnen ons voorstellen dat de keuzes die ze in het leven maakt haar niet altijd een heel goede vriendin zullen maken.

Cortez club

De club die we zien in deze preview heet Cortez en dat zou van Juan Cortez kunnen zijn uit Vice Cituy, maar het kan ook van zijn dochter zijn, als die tenminste de gebeurtenissen in GTA heeft overleefd.

GTA 6 verschijnt op 19 november.