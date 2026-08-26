Het heeft even geduurd, maar Rockstar heeft nu officieel op de grote lekken rondom Grand Theft Auto 6 gereageerd. Het zegt dat het hartverscheurend is voor het team. Het is ook wel zuur: er wordt al vele jaren heel fanatiek aan deze game gewerkt, door een gigantisch aantal mensen, en net in het staartje, als het nog maar een paar maanden is voor het spel verschijnt, gebeurt dit.

GTA 6-lekken

Het is even schrikken dat er juist nu bericht komt, want met de preview die morgen gepland staat op Netflix waren we even bang dat Rockstar het misschien zou terugtrekken, maar dat is gelukkig niet het geval. Veel gamers wachten al heel lang, en heel hongerig op meer beeld van GTA 6. En de lekken zijn dan ook soms bewust niet bekeken, om het bij alleen de officiële informatie te houden.

Rockstar komt nu dus met een melding en daarin is het volgende te lezen:

"Beste allen,

We weten dat velen van jullie hebben gewacht om iets van ons te horen over de gebeurtenissen van de afgelopen week. Het is zacht uitgedrukt om te zeggen dat het lekken van video's met Grand Theft Auto VI-gameplay op deze manier hartverscheurend is geweest voor ons team, en dit is uiteraard niet hoe we voor ogen hadden dat jullie de game na al die tijd voor het eerst zouden zien. Het spijt ons erg dat alles zo lang heeft geduurd — van het afronden van de game (we zijn er bijna!) tot het delen van meer details en officiële gameplay, en het bieden van alles wat de community wil weten.

We kijken er enorm naar uit dat iedereen morgen de uitgebreide blik kan zien. Het heeft langer geduurd om het klaar te krijgen dan we hadden gewild, maar zoals bij alles wat we doen, weten we dat we jullie verwachtingen moeten overtreffen. We zijn vastberaden om het niveau te leveren dat jullie verwachten en verdienen. Hoewel het jammer is dat de beoogde game-ervaring nu mogelijk wordt beïnvloed door enkele spoilers, hopen we dat iedereen nog heel even wacht om de game op 19 november zelf te ervaren.

We willen iedereen in de community bedanken die de afgelopen week steunbetuigingen heeft gestuurd — jullie woorden hebben meer voor dit team betekend dan jullie je kunnen voorstellen. Uiteindelijk maken we deze game voor jullie, en zonder jullie zouden we niet het voorrecht hebben om games te maken.

We kijken er naar uit om binnenkort meer met jullie te delen.

Met vriendelijke groet,

Rockstar Games"

Vooral verdrietig voor het ontwikkelteam

Eigenlijk zegt het niet heel veel over het lek: er wordt niet ingegaan op hoe en wat nu met Cyberleek, de lekker ervan. We weten dat moederbedrijf Take-Two dagvaardingen heeft gestuurd naar Microsoft en Discord om boven water te krijgen wie precies de plaatser is of plaatsers zijn van de beelden, maar wat daar nu de status van is is onbekend. Rockstar houdt het vooral bij wat het voor het team betekent en eerlijk is eerlijk, dat hadden we natuurlijk ook wel al verwacht.