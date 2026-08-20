De hele week lekt het al Grand Theft Auto VI-beelden en waar veel mensen dachten dat die van de speciale preview waren die op 27 augustus op Netflix verschijnt, zegt de lekker nu dat dat niet het geval is. Hij zou de echte build van de game in handen hebben.

GTA 6-lekken

We hebben de beelden bewust niet op DutchCowboys geplaatst, want het is ten eerste niet duidelijk of het om diefstal gaat, of dat het bijvoorbeeld met AI gemaakt is. Dat laatste is helemaal niet zo gek: immers zijn er eerder gameplaybeelden gelekt en je kunt een slimme AI-tool zo opdracht geven om daarop voort te borduren. We wachten dus netjes onze beurt af (en daarmee bedoelen we dus de Netflix-preview, tenzij Rockstar zelf eerder nog met iets komt natuurlijk). Het bedrijf is vrij stil over de lekken: er is geen officieel statement naar buiten gebracht. Ook verdwijnen de beelden vrij snel, omdat het bedrijf waarschijnlijk een DCMA doet.

De DCMA is een wet uit Amerika uit 1998 die ook wel staat voor Digital Millennium Copyright Act. Het wil zeggen dat makers van online content actie kunnen ondernemen tegen mensen die hun video's en foto's stelen. Samsung doet het bijvoorbeeld ook wel als zijn smartphones al vroeg lekken. Niet elke publiciteit is goede publiciteit, zo blijkt. En dat is nu ook het geval: er is duidelijk een reden waarom Rockstar niet per se toejuicht dat er al gameplaybeelden online verschijnen.

Cyberleek

In ieder geval zegt Cyberleek, zoals de lekker heet, dat er niet gewoon gameplaybeelden zijn gelekt, maar er beelden vers worden gemaakt tijdens het spelen van de game. De beelden bevatten ook een watermerk van een cryptovalutascam. En dat zal nog een reden zijn dat Rockstar de beelden waarschijnlijk zo snel mogelijk offline wil hebben: dit is niet des Rockstars en dat is ook niet iets waar het merk mee geassocieerd zal willen worden.

Kortom, genoeg reden om de lekken niet te delen en het ook niet over de inhoud ervan te hebben. Volgende week krijgen we het voorproefje op Netflix, met vervolgens over een paar maanden dan eindelijk de echte game: 18 november is het zover.