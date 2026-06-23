Nee, er is geen nieuwe trailer van GTA 6, maar je kunt blijkbaar ook 2 jaar nadat een trailer uitkomt nog nieuwe dingen tegenkomen. Of eigenlijk oude dingen: er is namelijk een grappige easter egg gevonden die refereert aan een eerder GTA-personage, namelijk iemand uit Vice City. Misschien heb je het al gezien, maar dan moet je een heel scherpe blik hebben gehad: we zien namelijk een verwijzing naar Tommy Vercetti. Die komt zo voorbij in het leven van de hoofdpersonen uit de nieuwe game: Jason en Lucia.

Hey Tommy!

In de tweede trailer van GTA VI zien we een soort montage van hoe Jasons dag verloopt. Beetje autorijden, beetje mensen slaan, een beroving hier en daar: het is een beetje don't try this at home. Maar tijdens het slaan van de cassier van een winkel zag GameVerse iets bijzonders: kijk goed naar de 33ste secodne van deze trailer:

Op het schilderij zie je een hagedis met kleding aan. Niet zomaar kleding, maar dezelfde blauwe bloemenblouse als Tommy Vercetti draagt in GTA: Vice City. Het is natuurlijk de vraag wat dit te betekenen heeft. Is het gewoon een leuk grapje? Is het iemand die we in de game gaan tegenkomen? Dat laatste is ingewikkeld, want de acteur die Tommy speelde is in 2022 overleden. Dat is namelijk Ray Liotta. Wel heeft de nieuwe GTA dezelfde setting, Vice City, dus we zullen sowieso overeenkomsten gaan zien tussen de games al het om de omgevingen gaat.

Wel heeft Rockstar ooit gezegd dat GTA 3-personages in principe niet bestaan in het universum van GTA 4. De hagedis kan dus heel goed gewoon een knikje zijn naar Liotta. Tegelijkertijd weet je het met Rockstar natuurlijk maar nooit.

In ieder geval wordt er gehoopt dat er 25 juni een nieuwe trailer uitkomt: dat is ook de dag dat de pre-orders voor het spel opengaan. Er zijn in de afgelopen jaren twee trailers uitgekomen en deze tweede stamt dus ook alweer van jaren geleden. Tijd voor verse beelden en misschien nog iets meer informatie over de hoofdpersonages, die tot nu toe vooral veel worden vergeleken met Bonnie en Clyde, de bankberovers die in de jaren '30 de Verenigde Staten op stelten zetten en tot hun einde kwamen in een dodelijke hinderlaag van de politie op de Louisiana Highway 154. Of het ook zo gaat eindigen met Jason en Lucia moeten we nog maar zien.