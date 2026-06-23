Valve heeft eindelijk de prijs en de releasedatum van de langverwachte Steam Machine bekendgemaakt. Het goedkoopste model gaat 1039 euro kosten, en wordt vanaf 29 juni geleverd.

Gisteren kondigde Valve, het bedrijf dat tevens de pc-gamewinkel Steam runt, eindelijk deze details aan. De Steam Machine werd vorig jaar al onthuld en Valve had het toen nog over een release ergens in het eerste kwartaal van 2026. Dat werd niet gehaald, maar nu komt hij er dan toch echt aan.

De releasedatum en prijs

Vanaf 25 juni kan de Steam Machine besteld worden. Inschrijven kan nu al , zodat je op 25 juni een e-mail ontvangt om hem te bestellen. Zolang je voor 25 juni om 19:00 uur bestelt, krijg je een willekeurige plek in de wachtrij. Kijkend naar andere hardware van Valve, zoals de Steam Controller en Steam Deck, is er een kans dat die wachtrij aanzienlijk wordt. De eerste exemplaren worden vervolgens vanaf 29 juni verstuurd.

Misschien valt het echter wel mee met die wachtrij. De Steam Machine heeft namelijk niet bepaald een prijs die een groot, algemeen publiek kan trekken. De goedkoopste versie kost namelijk 1039 euro. Deze wordt geleverd met 512 GB aan opslagruimte. Opvallend genoeg wordt deze versie niet met een controller geleverd, maar er komt ook een bundel met de Steam Controller voor 1108 euro.

Dan is er nog een versie van de Steam Machine met 2 TB aan opslagruimte voor 1359 euro, en een versie met de controller voor 1428 euro. De duurdere versie heeft twee extra frontpanelen om de voorkant van het apparaat een andere look mee te geven.

Forse prijzen

De hierboven genoemde prijzen zijn best fors. Valve geeft dat zelf ook toe – het was dan ook de bedoeling dat de prijzen lager kwamen te liggen. Dat was echter niet haalbaar vanwege de alsmaar stijgende geheugenprijzen in verband met de populariteit van AI. Het zorgt er overigens ook voor dat Valve minder exemplaren kan produceren.

Op internet zijn gamefans dan ook niet te spreken over de prijzen. Sommigen stellen dat het goedkoper is om zelf een pc met soortgelijke specificaties samen te stellen en die aan de tv te koppelen, zodat je voor minder geld je eigen ‘Steam Machine’ hebt gemaakt. De echte Steam Machine is dan ook vooral een gemaksaankoop.

Wat kun je van de Steam Machine verwachten?

De Steam Machine is in feite een kleine, kubusvormige pc die speciaal bedoeld is om aan je tv of beeldscherm te koppelen. Het apparaat draait op SteamOS, zodat je een gestroomlijnde pc-gaming-ervaring voorgeschoteld krijgt. Het is dan ook een makkelijke manier om lekker onderuitgezakt op de bank pc-games te spelen.

Het uiterlijk van de Steam Machine valt door de kubusvorm meteen op. De kleur die tegen het zwart aan zit oogt chique, al kun je zoals gezegd de voorkant meer kleur geven door een ander frontpaneel er op te plaatsen.

De Steam Machine draaien op custom AMD-chips. Denk aan een processor die draait op Zen 4-architectuur en 6 cores en 12 threads heeft. De grafische chip betreft een RDNA 3 met 8 GB aan GDDR6-geheugen en 16 GB aan DDR5-werkgeheugen. Daarmee draai je lekker soepel games in 1080p. Een resolutie 4k is op papier ook mogelijk, al krijg je daar waarschijnlijk niet de meest gestroomlijnde ervaring mee – in ieder geval niet vergeleken met een krachtige game-pc.

Het doel moge duidelijk zijn: je Steam-games spelen, bijvoorbeeld op de tv in de woonkamer. Dus: heb je interesse in de Steam Machine, dan is nú het moment om je in te schrijven, zodat je kans maakt om hem over enkele dagen te bestellen. Je moet daar wel wat geld voor over hebben.