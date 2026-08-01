Voor wie altijd al wilde weten hoe het voelt om zelf de Deadmines te verkennen of de Lich King te trotseren als een zelfbedacht personage: dat wordt werkelijkheid. Blizzard en Dungeons & Dragons kondigen D&D: World of Warcraft aan, een volledige tabletop-uitbreiding die het iconische MMO-universum naar het tafelblad brengt. De release is gepland voor 17 november, met early access vanaf 3 november.

Het boek geeft spelers en Dungeon Masters alles wat ze nodig hebben om een eigen campagne in Azeroth te spelen - met de vrijheid om een bestaand personage na te maken, een nieuw alter ego te rollen of een held te spelen die het universum nog nooit heeft gezien.

Dertien WoW-klassen, zestien species

D&D: World of Warcraft voegt elf rassen toe aan het spel: Dracthyr, Draenei, Earthen, Forsaken, Haranir, Mechagnome, Pandaren, Tauren, Troll, Vulpera en Worgen. Daarnaast zijn vijf bestaande rassen aangepast voor gebruik in Azeroth. Je keuze bepaalt ook je beginpositie in het Renown-systeem met een van Azeroths facties - Alliance of Horde.

Op klassengebied zijn alle dertien WoW-klassen vertaald naar D&D-mechanismen. Zes nieuwe subklassen worden geïntroduceerd, waaronder de Oath of the Ebon Blade en Oath of the Holy voor Paladins, de Demon Hunter Ranger en de Shadow Domain en Discipline Domain Cleric. Daarbij komen meer dan 60 nieuwe spreuken, waaronder Rune Strike, Demon Spikes en Moonfire, en meer dan tien beroepen om je personage tussen avonturen te laten craften en upgraden.

Zeven iconische dungeons en vijftig monsters

Voor de Dungeon Master zijn er zeven herbouwde WoW-dungeons klaar voor de tafel: Azjol-Nerub, Blackfathom Deeps, Deadmines, Dire Maul, Onyxia's Lair, Scarlet Monastery en Shadowfang Keep. Daarnaast zijn er meer dan vijftig nieuwe monsters en dertig dungeon boss stat blocks, plus meer dan twintig facties met eigen Renown-beloningen.

Icecrown Citadel als apart uitbreidingspakket

Wie de ultieme uitdaging wil, kan los de Icecrown Citadel Map Pack and Digital Adventure aanschaffen. Dat pakket bevat vijf dubbelzijdige posterkaarten van 22×30 inch, twee tokenbladen met de strijdkrachten van de Lich King en een volledig digitaal avontuur voor levels 16 tot 20 verspreid over vijf hoofdstukken, tien kaarten en tien baasgevechten - inclusief Frostmourne en Invincible als magische items.

Bundels met WoW in-game items