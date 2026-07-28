Mbappé op de cover was al bekend , maar EA heeft nu de volledige eerste blik op EA Sports FC 27 gegeven — en er is meer te vertellen dan alleen de coverster. Bellingham staat er ook op, er komt een compleet nieuwe sociale speelmodus, de transfermarkt in Career Mode is grondig verbouwd en de FUT Gallery is helemaal nieuw. Dit is alles wat je moet weten.

Lancering en Early Access

EA Sports FC 27 verschijnt wereldwijd op 25 september 2026 voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Kopers van de Ultimate Edition of Ultimate Plus Edition krijgen vanaf 18 september toegang via Early Access — zeven dagen eerder. EA Play-leden kunnen vanaf diezelfde datum een gratis 10-uur durende trial spelen.

Drie covers, twee Real Madrid-sterren

Kylian Mbappé siert de Standard Edition én de Ultimate Edition. De Ultimate Plus Edition — tijdelijk verkrijgbaar tot en met 31 augustus — voegt Jude Bellingham toe als tweede coverster. Voor Bellingham is het zijn derde keer op de cover van een EA Sports FC-titel. De twee Real Madrid-ploeggenoten reageren enthousiast. Mbappé: "Elk seizoen brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe spelers hun eigen verhalen schrijven in FC 27." Bellingham: "Voor de derde keer op de cover staan, samen met Kylian, maakt dit niet anders. Ik kan niet wachten tot spelers met FC 27 aan de slag gaan."

The Grounds: sociale voetbalomgeving

De grootste nieuwkomer in FC 27 is The Grounds — een compleet nieuwe sociale speelomgeving die Clubs uitbreidt buiten het veld. Drie districten geïnspireerd op voetbalgeschiedenis, zowel informele als competitieve wedstrijden en de mogelijkheid om je speler te ontwikkelen onder begeleiding van mentoren als Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala en Alex Hunter. The Grounds is uitsluitend beschikbaar op PS5, Xbox Series X|S, PC en Nintendo Switch 2.

Vernieuwde Career Mode transfermarkt

Manager Career krijgt een volledig vernieuwde transfermarkt. Via TransferRoom worden spelerswaarden beïnvloed door koopkracht van clubs, potentieel, ratings en actuele vorm. Nieuwe onderhandelingstechnieken, dynamische biedoorlogen en strategisch handelen door AI-clubs moeten de transferervaring een stuk realistischer maken dan voorheen.

FUT Gallery

Football Ultimate Team krijgt een nieuw verzamelsysteem: de FUT Gallery. Verzamel en vereeuwig je droomclub door collecties van huidige en voormalige spelers uit clubs, competities en landen samen te stellen. Hoe meer je completeert, hoe hoger je Gallery Level en hoe meer beloningen je vrijspeelt.

Gameplayverbeteringen

Op basis van feedback uit de community zijn er verbeteringen doorgevoerd in alle spelmodi: dynamische corners, slimmere loopacties in de aanval en opnieuw gebalanceerde AI-verdediging. Meer controle, soepelere wedstrijden.

Authenticiteit

FC 27 brengt meer dan 21.000 spelers van ruim 800 clubs en nationale teams, verdeeld over meer dan 130 stadions en 35 competities. Exclusief zijn de UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga en LaLiga EA Sports — allemaal in één game. Ook de vrouwenvoetbalcompetities zijn uitgebreid vertegenwoordigd.

Pre-order en edities

Pre-orders zijn nu beschikbaar. De Ultimate Plus Edition is de meest uitgebreide versie en bevat tot 10.000 FC Points, Premium Passes voor de eerste vijf seizoenen, Early Access en diverse FUT- en Career-bonussen. Deze editie is alleen beschikbaar tot en met 31 augustus.