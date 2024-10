World of Warcraft-fan? Je kunt nu als een orc rondrijden in Waze

De navigatie-app Waze heeft een nieuwe functie toegevoegd waardoor je als een Orc uit World of Warcraft kunt rondrijden. Waze is een navigatie-app die valt onder de vlag van Google, maar in tegenstelling tot Maps is het nog meer een op de community gebaseerde app. En nu kun je hierin ook als World of Warcraft-personage rondrijden.

Waze en World of Warcraft

Waze is een grappige app waarin je snel kunt doorgeven als er bijvoorbeeld een object op de weg is, file is of een ongeluk is gebeurd. Het is herkenbaar aan het logo van het spookje met wieletjes eronder, maar daar hoef je niet per se voor te kiezen. Je kunt ook rondrijden als een World of Warcraft-personage. Niet de minste ook: Warchief Thrall is bereid gevonden om je Waze-maatje te worden.

Het is niet alleen dat het autootje er als een WoW-personage uitziet: je hoort ook zijn stem in de aanwijzingen voor de weg. Hij adviseert bijvoorbeeld om te blijven ademhalen: “Het is niet het einde van de wereld”, bromt hij je toe in het Engels. Hij omschrijft bijvoorbeeld een U-bocht als “een slimme strategie om achtervolgers op onze weg af te schudden.” Erg grappig, maar het wordt beter.

Kleine Thrall

Je kunt kiezen tussen Horde-modus, waarin je een mini-Thrall ziet, of Alliance, waarbij je een strijder in blauwe-gouden outfit ziet. Je kunt ook kiezen voor de Red Drake als je auto. Bang dat dit in Nederland niet bestaat? Het bestaat inderdaad niet in het Nederlands, maar wel kun je het gewoon vanuit de Nederlandse Waze-app benaderen. Je moet hiervoor wel kijken bij de Engelstalige navigatie. Als je de meest recente versie van Waze hebt, dan kom je het vanzelf tegen en kun je lekker World of Warcraften terwijl je in de auto zit. Een beetje dan.

Waze en World of Warcraft zijn overigens ongeveer even oud: Waze startte 18 jaar geleden in 2006 als FreeMap Israel en World of Warcraft startte in 2004. Waze is door de jaren heen overgenomen door Google, maar heeft ook allerlei updates gehad en bekende stemmen en grappen en grollen, naast functies die ook daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid. World of Warcraft heeft inmiddels al 9 grote expansies gehad en daarnaast is het bedrijf achter het spel enkele jaren geleden overgenomen door Microsoft. Plus, inmiddels is World of Warcraft zo groot, dat je er wel een in-game Waze voor zou kunnen gebruiken.