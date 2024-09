Je kunt nu in World of Warcraft raiden in je eentje

In je eentje kan je de hele wereld aan! Dat kun je zeggen, maar dat geldt niet voor World of Warcraft. Een raid in je eentje doen? Ho maar. Maar, tijden veranderen, zo blijkt. Blizzard kondigt aan dat je nu ook op solo-raid kunt gaan.

World of Warcraft

Een van de leuke dingen aan World of Warcraft is dat gamers erin samenkomen. Wij kennen wel een paar WoW-huwelijken waar ook WoW-babies uit zijn gekomen (geen orcs hoor). Je had anderen in het spel altijd echt nodig, omdat je raids niet alleen kon. Dat verandert nu dus.

Twintig jaar nadat het spel verscheen is het mogelijk om echt als einzelgänger door het virtuele fantasyleven te gaan. De eindbaas van de nieuwe WoW-raid is in ieder geval solo te overmeesteren. De massively multiplayer online role-playing game maakt het mogelijk in The War Within in Story Mode.

Raiden als Remi

Story Mode klinkt anders dan wat het is. Het is namelijk een moeilijkheidsgraad. Mythic is het moeilijkst, dan Heroic, dan Normal, dan Raid Finder en dan Story Mode. Het is dus de makkelijkste variant van WoW. Je vecht in deze modus alleen tegen de eindbaas en die is uiteraard qua HP aanzienlijk minder stevig gemaakt. Zo kun je hem in je eentje aan, of met een paar vrienden als je dat leuk vindt. Het gevecht draait ook veel meer om het verhaal in plaats van een akelig moeilijke strijd over en weer.

Klinkt het oneerlijk? Beetje wel he? Geen zorgen, als jij nu denkt dat je al die jaren iedereen hebt opgetrommeld voor niks: het is vooralsnog alleen bij deze uitbreiding beschikbaar. Bovendien krijg je ook veel minder goede beloningen in je up. Geen man overboord dus. Er is dus ook nog steeds een goede reden om wel gezellig met anderen op avontuur te gaan.

De raid heet Nerub-ar Palace en verschijnt deze week in World of Warcraft.