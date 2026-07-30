Het is een van de beste ritmische puzzelgames die je kunt spelen: Lumines. Nadat vorig jaar al Lumines Arise werd uitgebracht, is het nu een remaster van Lumines beschikbaar voor de smartphone. De remaster is uit op Android en iOS en kost 7,99 euro. Dat geld is het zeker waard, want het spel bevat lekkere beats, vrolijke kleuren en gameplay waar je maar moeilijk van af kunt blijven.

Lumines Remastered

De game Lumines is een beroemde reeks: het begon in 2004 met Lumines: Puzzle Fusion en het lijkt een beetje op Tetris, maar dan kun je het dus heel lekker in een bepaald ritme spelen. De puzzelgame heeft inmiddels al veel consolegeneraties overleefd en nu gaat het dus achter de smartphone aan met een remaster.

Er zijn door de jaren heen overigens ook verschillende Lumines-klonen verschenen, waaronder Luminator en Irides.