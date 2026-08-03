Helaas hebben we de laatste tijd weinig goed nieuws over prijzen: ze worden alleen maar hoger. En nu gaat het zelfs van kwaad tot erger, want de prijzen van Xbox in Europa worden zelfs nog hoger dan we eerst dachten. We schreven eerder al dat er een prijsverhoging aan zat te komen, maar die valt hier dus nog hoger uit.

Xbox nog duurder

Xbox-consoles zouden per 1 augustus duurder worden en we dachten dat het 100 tot 150 euro zou worden, maar nu is duidelijk dat het toch een heel ander prijskaartje aan vastzit. De Xbox Series S 512 GB is wel 'maar' 150 euro duurder geworden, want die is van 349,99 euro naar 499,99 euro gegaan. Voor alle andere drie Series-consoles geldt dat ze 200 euro duurder worden. Dat betekent dat Xbox Series S 1 TB van 399,99 euro naar 599,99 euro gaat.

De Series X digital edition gaat 200 euro omhoog naar 749,99 euro en 799,99 euro is de nieuwe prijs van de Xbox Series X 1 TB. En ja, nu is het na 1 augustus, dus nu kun je niet meer nog even snel een Xbox kopen. De reden dat de consoles duurder worden mag duidelijk zijn: RAMageddon. De enorme populariteit van AI zorgt voor stijgende prijzen van werkgeheugen, de rekenkracht. Het is om die reden dat heel veel gadgets duurder worden.

Toekomst van gaming

Het beïnvloedt ook de aankomende gameconsoles, zoals de PlayStation en de Xbox die er nog aan moeten komen. Het lijkt erop dat beide consoles veel vertraging oplopen door de RAM-prijzen. En dat Steam Machine net is uitgekomen en meer dan 1.000 euro kost, dat is een nare voorbode voor wat er waarschijnlijk met de prijzen van Sony en Microsoft gaat gebeuren. Of ze laten de consoles door de geschrokken reacties van het publiek juist nog later komen, wanneer de markt weer is gestabiliseerd.