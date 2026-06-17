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Pokemon

Pokémon Champions is uit op smartphones: gratis multiplayergame voor gevechten

Gaming17 jun , 23:26doorLaura Jenny
Pokémon Champions was al uit op de Nintendo Switch en Switch 2, maar nu is hij er ook voor Android en iOS. Het spel is gratis downloadbaar en draait vooral om het vechtgedeelte van Pokémon. Wel moet je apparaat 4 GB werkgeheugen hebben.

Pokémon Champions

Pokémon Champions biedt tot en met 2 september gratis de Pokémon Raichu en de Mega Stones Raichunite X en Raichunite Y. Je kunt het zowel op de Switch als op mobiel krijgen. Sowieso is er veel synchronisatie tussen de twee: je kunt verdiende Pokémon uit eerdere games overzetten via de Pokémon Home-app. Het is ook mogelijk om een starterpack, een abonnement en een Battle Pass aan te schaffen.
Het is natuurlijk een specifiek onderdeel van Pokémon-games en voor veel mensen zal gelden dat ze vooral het rondlopen en ontdekken het leukst vinden. Maar toch, het vechten is zeker geen klein deel van de game: het is heel belangrijk om je eigen Pokémon te testen en nieuwe te vergaren.
Download Pokémon Champions nu voor Android in de Google Play Store.
Download Pokémon Champions nu voor Android in de Apple App Store.

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