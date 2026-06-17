Pokémon Champions was al uit op de Nintendo Switch en Switch 2, maar nu is hij er ook voor Android en iOS . Het spel is gratis downloadbaar en draait vooral om het vechtgedeelte van Pokémon. Wel moet je apparaat 4 GB werkgeheugen hebben.

Pokémon Champions

Pokémon Champions biedt tot en met 2 september gratis de Pokémon Raichu en de Mega Stones Raichunite X en Raichunite Y. Je kunt het zowel op de Switch als op mobiel krijgen. Sowieso is er veel synchronisatie tussen de twee: je kunt verdiende Pokémon uit eerdere games overzetten via de Pokémon Home-app. Het is ook mogelijk om een starterpack, een abonnement en een Battle Pass aan te schaffen.

Het is natuurlijk een specifiek onderdeel van Pokémon-games en voor veel mensen zal gelden dat ze vooral het rondlopen en ontdekken het leukst vinden. Maar toch, het vechten is zeker geen klein deel van de game: het is heel belangrijk om je eigen Pokémon te testen en nieuwe te vergaren.