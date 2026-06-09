Apple heeft op WWDC 2026 verschillende tools en een redesign van Schermtijd aangekondigd waarmee ouders meer controle krijgen over hoe hun kinderen de iPhone gebruiken.

De openingspresentatie van WWDC werd gisteren gehouden. Daar werd onder andere iOS 27 uit de doeken gedaan , inclusief een slimmere versie van Siri – die voor nu nog niet in Europa uitkomt. Het bedrijf kondigde echter ook verschillende hulpmiddelen aan om meer invloed uit te oefenen op het iPhone-gebruik van kinderen.

Zo kan er een ‘kinderaccount’ voor kinderen op de iPhone, iPad of Mac aangemaakt worden. Kinderen onder de 13 jaar zijn verplicht om dit kinderaccount te gebruiken, maar het is beschikbaar voor iedereen tot 18 jaar. Ouders worden in het iOS -menu begeleid in een helder menu om dit kinderaccount in te stellen wanneer ze een nieuwe iPhone, iPad of Mac installeren.

Welke apps gebruiken?

Wanneer een kinderaccount is aangemaakt, kunnen ouders – indien gewenst samen met kinderen – bepalen welke apps toegankelijk zijn. Zo kan er gekozen worden voor alleen de essentiële apps, zoals bellen of bijvoorbeeld sms’en en appen. Ouders kunnen ook specifiek zelf de apps die toegankelijk zijn kiezen, en mettertijd meer apps beschikbaar stellen als blijkt dat kinderen verantwoord met de iPhone of het andere Apple-apparaat omgaan.

Een feature die al bestond is ‘Ask to Buy’, waarbij kinderen toestemming van hun ouders moeten krijgen voordat ze een app kopen of downloaden via de App Store. Daar komt ‘Ask to Browse’ bij, zodat kinderen toestemming moeten vragen om een website die ze nog niet eerder hebben bezocht te bezoeken in Safari.

Communicatie

Apple plaatst extra nadruk op de veiligheidstools voor communicatie. Denk aan bellen, Messages sturen en Facetimen. Ouders kunnen precies bepalen met wie hun kinderen dit kunnen doen, en kinderen moeten eerst toestemming vragen aan hun ouders wanneer ze met een nieuw contactpersoon willen bellen of appen.

Er was al een filter aanwezig die automatisch aanstaat voor gebruikers onder de 18 jaar die naaktbeelden automatisch wazig maakt wanneer men Messages of Facetime gebruikt, maar dit gaat ook gedaan worden bij gewelddadige content in gedeelde foto’s of video’s.

Tijdmanagement

Apple introduceert ook ‘Time Allowances’. Dit geeft ouders een flexibelere manier om bijvoorbeeld het iPhone- of Mac-gebruik van kinderen te beïnvloeden. Ouders kunnen precies bepalen hoeveel tijd kinderen per dag bijvoorbeeld aan social media of games kunnen besteden, en krijgen bij het instellen zelfs advies gebaseerd op onderzoeken, afhankelijk van de leeftijd van kinderen. Er kunnen complete, dagelijkse planningen gemaakt worden voor de apps waar kinderen op bepaalde momenten van de dag toegang tot krijgen. Dat is bijvoorbeeld handig om er voor te zorgen dat kinderen niet afgeleid raken op school.

Vernieuwde Schermtijd-overzicht

Tot slot neemt Apple Schermtijd op de schop. Dit geeft ouders een gebruiksvriendelijk overzicht van de tijd dat kinderen hun Apple-apparaat gebruiken en welke apps het vaakst gebruikt worden. Via Schermtijd kunnen op basis van deze gegevens ook snelle aanpassingen gemaakt worden aan toestemmingen voor appgebruik.

Al deze features moeten het makkelijker maken dan ooit voor ouders om hun kinderen op een veilige en verantwoorde manier met Apple-producten om te laten gaan. Deze nieuwe functies komen beschikbaar met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27, die waarschijnlijk in september worden uitgerold.