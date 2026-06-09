Apple heeft gisteravond tijdens WWDC aangekondigd dat iOS 27 eraankomt. Elk jaar komt het met een grote upgrade voor iPhone (en ook zijn andere apparaten), maar het betekent ook dat er een generatie niet meer meedoet. Deze apparaten worden straks niet meer ondersteund door Apple.

iOS 27

De update voor iPhone gaat gepaard met de update voor iPad en voor Mac. Later dit jaar gaan ze in bèta. Er komen vooral veel vernieuwingen aan op het gebied van snelheid, en natuurlijk die nieuwe Siri met AI, maar die laatste komt dan weer niet naar Europa. Voorlopig niet in ieder geval, want Apple is er nog niet uit hoe het aan de Digital Markets Act van de EU kan voldoen.

Voor ons is het dus een minder uitgebreide upgrade, terwijl het ook betekent dat er weer apparaten zijn die niet meer meegaan in de updatecyclus en dus op den duur onbruikbaar worden. Sterker nog, dat zijn er dit jaar meer dan gebruikelijk. Apple heeft bekendgemaakt dat bijvoorbeeld de nieuwe watchOS-update alleen beschikbaar is op Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer plus Apple Watch SE 3. Heb je dus een Apple Watch van maar drie jaar oud, zoals de Series 9, dan verlies je de updates.

iPad

Juist een slim horloge koop je lang niet zo vaak nieuw als je dat met een smartphone doet, omdat het vaak helemaal niet nodig is. Hierdoor is het extra spijtig dat de ondersteuning nu dan toch wel vrij snel stopt. En niet alleen voor smartwatches: iPadOS 27 komt niet naar derde generatie iPad Airs en achtste generatie iPads. iPad Pro moet de vierde generatie 12,9 inch zijn of nieuwer of een tweede generatie 11 inch-variant en nieuwer.

Het is op zich vrij normaal dat wanneer er een nieuwe upgrade van een besturingssysteem komt, daarmee ook een generatie apparaten 'verloren' gaat. Je kunt je Apple-apparaten echter prima blijven gebruiken, alleen je mist straks gewoon veel functionaliteit. Ook mis je beveiligingsupdates, waardoor je apparaat vatbaarder wordt voor aanvallen van buitenaf.

Veel mensen kopen dan vaak toch wel weer een nieuw apparaat, zeker omdat de nieuwe updates vaak wel de moeite zijn, maar het is de vraag of dat nu ook zo massaal gaat gebeuren. Ten eerste zijn er dus erg veel apparaten die straks niet meer ondersteund worden. Ten tweede is de update wat magertjes voor ons Europeanen, zo zonder de slimme Siri. Al kan dat ook veranderen, als Apple en de EU er samen toch nog uit weten te komen.