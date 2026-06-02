Lekker uit eten geweest met vrienden, maar wordt het daarna tijd om te betalen? In Nederland gebruiken we vaak Tikkie om dergelijke bedragen te splitten, maar in de nabije toekomst zou dit ook wel eens met je Apple Wallet op iOS 27 gedaan kunnen worden.

De Apple Wallet is de afgelopen jaren steeds uitgebreider geworden. Je slaat er je concert- en vliegtickets in op, je pinpassen, en allerlei lidmaatschappasjes. Het handige is dat al deze dingen daarmee op één plek verzameld zijn.

Alleen die rekeningen na een terrasje of een etentje, hé? Daarvoor zet je waarschijnlijk nog steeds Tikkie in. Eén persoon betaalt de rekening, en vervolgens split je deze rekening en stuur je iedereen een tikkie voor zijn of haar deel van het bedrag. Dat werkt natuurlijk prima, maar binnenkort zou dit nóg makkelijker kunnen worden.

Bedragen verdelen via de bon

Volgens de zeer betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman (via Bloomberg ) is Apple namelijk van plan om in iOS 27 – dat aankomend najaar op de planning staat – een feature toe te voegen aan de Apple Wallet. Deze feature heeft wel wat weg van Tikkie, maar wordt misschien nog iets fijner qua gebruik.

Dat zit namelijk zo: het zou mogelijk worden om een foto van een bon te maken. Vervolgens zou je per item op de bon iemand kunnen toewijzen die dit item moet betalen. Misschien wil je bijvoorbeeld die ene vleesschotel die tijdens een etentje is besteld aan de persoon die hem heeft opgegeten toewijzen, of heeft die ene persoon op het terras wat meer drankjes op.

Met de gemaakte foto zou je in je Apple Wallet dus per persoon kunnen bepalen wie wat betaalt, en vervolgens een tikk… sorry, een betalingsopdracht versturen naar de persoon in kwestie. Dit zou werken via de Apple Cash-feature in de Wallet-app. Daardoor zou je dus via je iPhone , iPad of zelfs je Apple Watch een betaalverzoek kunnen sturen, zonder dat daar een app van een andere partij voor nodig is.

iOS 27 is op komst

Dat klinkt in ieder geval als een erg handige feature die het concept van apps als Tikkie en Venmo pakt en het nog verder uitbreidt met functionaliteiten. Lang hoeven we niet te wachten tot we zeker weten of Apple met deze interessante optie komt, want volgende week is de WWDC 2026-conferentie, en op 8 juni doet Apple waarschijnlijk iOS 27 uit de doeken. Lees hier meer over wat er waarschijnlijk op stapel staat voor deze conferentie.

Volgens Bloomberg gaat Apple met iOS 27 overigens nog meer wijzigingen aanbrengen aan de Apple Wallet. Zo zou het ook mogelijk worden om random tickets die je hebt gekocht – bijvoorbeeld voor evenementen – maar niet in je Wallet zitten te importeren, waarna de Apple Wallet er zelf een bruikbare ticket van maakt.

Nog even geduld dus: volgende week weten we waarschijnlijk meer. Duidelijk is in ieder geval dat Apple steeds meer handige features aan zijn besturingssysteem toevoegt die eerder alleen via losstaande apps van andere bedrijven beschikbaar waren. Met deze nieuwe feature voor de Apple Wallet zou er wel eens een prima alternatief op Tikkie kunnen komen, met een erg handige extra feature bovendien.