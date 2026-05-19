iOS 27, het vernieuwde Siri en een aanpasbare camera-app: er staat flink wat op stapel voor Apple ’s langverwachte WWDC 2026-keynote. Het bedrijf is nu begonnen met het uitsturen van uitnodigingen voor het evenement naar journalisten.

Dat WWDC – een afkorting voor Worldwide Developers Conference – er aan zit te komen, is geen geheim. Apple houdt dit evenement, inclusief een presentatie met nieuwe ontwikkelingen, traditiegetrouw in juni, en dit jaar is dat niet anders.

Uit een bericht op Apple’s website en de uitnodiging die is verstuurd naar journalisten blijkt namelijk dat WWDC op 8 juni plaatsvindt op het hoofdkantoor van Apple in Californië. De zogeheten ‘keynote’ waar de nieuwe aankondigingen worden gedaan zal om precies te zijn om 19:00 uur Nederlandse tijd worden uitgezonden. Dan weet je in ieder geval wanneer je zeker even het internet moet afstruinen om de nieuwste Apple-aankondigingen te vinden.

WWDC is overigens niet alleen op 8 juni – na de keynote kunnen ontwikkelaars allerlei presentaties en vragensessies bijwonen. Ook houdt Apple na de presentatie de ‘Platforms State of the Union’, waarin het dieper ingaat op de aankondigingen die tijdens de eerste presentatie zijn gedaan. Natuurlijk worden er ook weer Apple Design Awards uitgedeeld aan app-ontwikkelaars.

Welke aankondigingen kun je verwachten?

Zoals elk jaar het geval is, zal op WWDC sowieso het nieuwe iOS-besturingssysteem uit de doeken worden gedaan. Dit jaar is het tijd voor iOS 27 – en soortgelijke nieuwe besturingssystemen voor andere Apple-producten.

Er is al behoorlijk wat gelekt over wat we van iOS 27 kunnen verwachten. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de langverwachte nieuwe versie van de Siri-assistent. Apple meldt al geruime tijd hier aan te werken, maar het heeft even geduurd voordat we de nieuwe Siri konden verwachten. Dat komt omdat de assistent nog meer een integraal onderdeel van iOS moet worden, en opmerkelijk genoeg helpt Google een handje mee. De nieuwe Siri gaat namelijk (deels) op Gemini AI lopen.

Doordat Siri een integraal onderdeel van iOS 27 gaat worden, zal de assistent veel beter toegang hebben tot alle persoonlijke informatie van de gebruiker – indien gewenst – om nog behulpzamer te zijn. Siri zou zelfs mee kunnen kijken naar wat er op het scherm van je iPhone te zien is en je instellingen desgewenst kunnen aanpassen. Zoals onlangs al lekte , kun je Siri straks zelfs instellen om gesprekken automatisch weer te wissen, zodat je privacy intact blijft.

Interessant is dat Apple volgens geruchten daarnaast ook van plan is om een losse app voor Siri uit te brengen, zodat je hem niet alleen hoeft te activeren door er tegen te praten. Deze app zou een centrale plek worden waar je eerdere gesprekken terug kunt vinden – als je die niet hebt laten verwijderen. Je zou er zelfs andere AI-assistenten, zoals ChatGPT en Claude, mee kunnen verbinden, zodat je ook gebruik kunt maken van de mogelijkheden van deze AI-modellen.

Onder de andere nieuwe features die buiten Siri volgens geruchten naar iOS 27 komen, valt bijvoorbeeld ook een nieuwe camera-app die gebruikers helemaal naar eigen smaak kunnen customiseren. Denk aan losstaande widgets voor allerlei cameramodi die men naar gelieve kan toevoegen. Internetbrowser Safari zou daarnaast een nieuwe startpagina krijgen waar je je favoriete websites, bladwijzers en browsegeschiedenis kunt vinden. De Writing Tools-app zou ook vernieuwd worden, en dankzij de integratie met Siri zou de AI-bot vloeiend hele teksten voor je kunnen schrijven en redigeren.