Je gedrag op je iPhone is waardevol voor bedrijven: ze kunnen je activiteiten doorverkopen aan andere bedrijven, of reclames toespitsen op je gebruik. Zélfs wanneer je een andere app gebruikt of op een website browset. Gelukkig is er een simpele manier om dit uit te zetten op je iPhone.

Logischerwijs word je in de gaten gehouden door de app die je op dat moment gebruikt – dat zit immers ingebakken in de meeste apps. Vaak kun je wel aangeven of je bijvoorbeeld wil dat je app je locatie op elk moment volgt, alleen bij gebruik van de app of helemaal niet.

De jacht op je IDFA

Maar wist je dat er verschillende apps op je iPhone staan die je ook in de gaten houden wanneer je de app niet direct gebruikt? Sommige apps kunnen daadwerkelijk zien wat je op een andere app doet, en vervolgens bijvoorbeeld de content die je voorgeschoteld krijgt op de app aanpassen, of deze informatie aan andere bedrijven doorspelen.

Dit werkt via een persoonlijke Apple-identiteit die je automatisch hebt gekregen – ook wel je ‘IDFA’ genoemd. Dat staat voor ‘Identifier for Advertisers’. Deze overkoepelende identiteit houdt al je appgedrag in de gaten en het is juist deze informatie die sommige bedrijven dolgraag hebben.

Sinds iOS 14.5 heeft Apple echter een methode op iPhones toegevoegd om dit tegen te gaan. Dat heet ‘App Tracking Transparency’, en dat geeft je de macht om zelf te bepalen welke apps het bovenstaande kunnen doen. Wel zo fijn om dit te weten en meteen je instellingen aan te passen als je dit niet wil. Bedrijven als Meta – het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp – zijn er niet blij mee, maar dat is niet ons probleem!

Zo werkt App Tracking Transparency

Wanneer je een nieuwe app voor het eerst downloadt die je activiteiten op andere apps of op websites wil volgen, is het vrij simpel. Wanneer je deze opent, krijg je een notificatie dat de app je wil volgen. Ook krijg je te zien wat de app precies in de gaten wil houden.

Je kunt vervolgens kiezen uit twee opties: je kunt dit toelaten, of je kunt het blokkeren. Je kunt de app gewoon blijven gebruiken als je voor die laatste optie kiest, alleen kan de app dus niet meer je activiteiten in apps van derde partijen in de gaten houden. Een kind kan de was doen!

Wil je helemaal niet dat apps je via andere apps of websites in de gaten kunnen houden, dan is het beter om dat in zijn totaliteit in te stellen. Ga naar de Instellingen van je iPhone, kies voor de optie ‘Privacy en beveiliging’, en ga vervolgens naar ‘Tracking’.

Hier zie je bovenin een schakelaar staan voor ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’. Logischerwijs kun je de hierboven genoemde verzoeken van apps krijgen wanneer deze schakelaar op groen staat, en krijg je de meldingen helemaal niet wanneer hij op grijs staat.

Maar wat te doen als je ooit eens een app toestemming voor dit hebt gegeven, maar hier van af wil? Ook dan moet je in het Tracking-menu zijn die we net hebben aangehaald. Daar staat een lijst met apps die ooit wel eens om toestemming hebben gevraagd om je activiteiten te volgen in andere apps en op websites. Bij elke app staat weer zo’n schakelaartje, dus het is heel makkelijk om dit in- of uit te schakelen, en het geeft je meteen een mooi overzicht zodat je precies weet welke apps dit mogelijk maken en welke je ooit wel eens toestemming hebt gegeven.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat apps toegang tot je IDFA ontzeggen niét betekent dat ze je gedrag helemaal niet meer kunnen volgen. Dat kan nog steeds in de apps zelf, en wordt bijvoorbeeld gebruikt om advertenties op jouw persoonlijke smaak af te stemmen. Maar door slim met je App Tracking Transparency om te gaan, kun je er in ieder geval voor zorgen dat je gedrag op de ene app niet meteen bij een compleet ander bedrijf achter een andere app komt.