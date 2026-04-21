Wat VPN ’s betreft is de keuze reuze, maar geen aanbieder is zo uitgebreid als Proton VPN. Sinds afgelopen oktober hebben ze nog eens 19 landen toegevoegd aan de locaties waar servers staan, waardoor het totale aantal op 145 landen komt te staan.

Daarmee is Proton completer dan de directe concurrentie. Zo beslaat NordVPN 135 landen en ExpressVPN 105 landen. Het totaal aantal servers van Proton VPN komt neer op 19.673 stuks, wat ook hoger ligt dan de concurrentie. Onder de landen die onlangs zijn toegevoegd, vallen bijvoorbeeld Groenland, Jamaica, Papoea-Nieuw-Guinea en Oeganda.

Het Zwitsers bedrijf staat dan ook op vele websites fier bovenaan wat de keuze voor een VPN betreft. Proton VPN is daarbij gespecialiseerd in het plaatsen van servers in achtergestelde regio’s, met meer locaties in Afrika en Azië dan alle andere VPN’s.

Waarom voor een VPN gaan?

Mocht je nog niet zo bekend zijn met VPN’s: de afkorting staat voor Virtual Private Network. In ruil voor een abonnement verkrijg je hiermee een beveiligde, versleutelde ‘tunnel’ tussen het apparaat waarop je op internet zit en een externe server op een andere locatie. Op die manier blijven zowel je IP-adres als echte locatie onzichtbaar en wordt data versleuteld.

Het mag dan ook voor zich spreken dat VPN’s erg welkom zijn in een tijd waarin digitale privacy belangrijker dan ooit is. VPN’s zijn vooral zo populair geworden doordat ze piraterij op internet vergemakkelijken – bijvoorbeeld in landen waar je niet zomaar torrents kunt gebruiken om films of muziek te downloaden.

Het belang van VPN’s

Maar tegenwoordig dienen VPN’s een belangrijker, maatschappelijk doel. Privacy tijdens het browsen is veel waard, en daarbij gelden er allerlei internetrestricties in diverse landen – restricties op zaken die we bijvoorbeeld in Nederland vanzelfsprekend vinden. Met een VPN kunnen mensen in landen waarin vrijheid van meningsuiting of onafhankelijke nieuwsvoorziening op internet niet mogelijk is, een essentiële uitkomst bieden.

Juist daarom is het grote aantal landen dat Proton VPN beslaat zo belangrijk. Door in meer landen aanwezig te zijn, zijn er meer opties voor content dat in bepaalde gebieden geblokkeerd wordt. Dat geeft niet alleen de lokale bevolking meer mogelijkheden, maar ook voor mensen uit ‘vrijere’ landen die reizen. Naast dat VPN’s een hele handige tool zijn, zorgen ze dus ook voor meer digitale vrijheid voor mensen in verschillende landen.

Overigens wil dat niet zeggen dat wanneer je een VPN neemt – wat overigens ook geheel gratis mogelijk is bij Proton VPN – dan maar een server aan de andere kant van de wereld moet kiezen. Hoe dichter de serverlocatie bij jouw eigen locatie ligt, hoe sneller je snelheden zullen zijn. Logisch: de data hoeft een minder grote afstand af te leggen.

Hoe dan ook is het goed nieuws voor iedereen dat Proton VPN zo’n uitgebreid serveraanbod heeft. Hopelijk blijft de concurrentie ook steeds meer servers toevoegen en kan iedereen op de wereld daardoor van internet genieten zoals het bedoelt is: geheel vrij, veilig en zonder restricties.