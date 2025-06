We krijgen allemaal weer bijna vakantiegeld en dat betekent dat veel mensen vast kijken waar ze dit jaar weer naartoe gaan op reis. Het is slim om een klein beetje vakantiegeld opzij te zetten voor een VPN, want dat is misschien nog wel essentieel om te hebben dan een koffer of een tandenborstel. Dit zijn 5 manieren waarop een VPN in het buitenland echt handig is.

1. Het is veiliger

Een VPN, bijvoorbeeld van Surfshark, zorgt ervoor dat je IP-adres niet zichtbaar is. Dit betekent dat je IP-adres niet zichtbaar is en dat maakt het moeilijker voor hackers om hun slag te slaan. Zeker als je nog wel eens op vakantie gebruik wil maken van een openbaar wifi-netwerk, dan is dit een heel slimme manier om een beetje extra veiligheid voor jezelf in te bouwen.

2. Je kunt Wie is de Mol kijken

Soms heb je als je in het buitenland bent restricties op bijvoorbeeld Nederlandse televisiezenders die je via de browser wil bekijken. Wil je toch toegang tot de programma’s, bijvoorbeeld Wie is de Mol, dan kun je met een VPN net doen alsof je in Nederland bent en toch gewoon kijken wat je wil.

3. Anoniem blijven

Misschien doe je iets online waarvan je liever niet wil dat het naar jou kan worden herleid: dan is een VPN erg prettig. Dat hoeft niet meteen iets illegaals te zijn: je kunt ook een wat ongemakkelijke zoekopdracht willen doen op het internet: een VPN gebruiken, naast natuurlijk een incognitoscherm in je browser. Zo houd je je surfavonturen zo anoniem mogelijk: niemand hoeft te het te weten.

4. Je kunt gewone sites gebruiken in China

In de meeste landen kun je overal gewoon naartoe surfen, maar er zijn landen waar de meest gewone dingen niet toegankelijk zijn. Wil je bijvoorbeeld in China naar Facebook, of een WhatsAppje sturen? Dat zal niet gaan als je geen VPN gebruikt. Dat scheelt je wel weer een hele tijd ‘offline’ zijn voor mensen, die misschien wel iets van je verwachten te horen.

5. Goedkoper reizen boeken

De VPN helpt je vakantie ook al voor je ook maar een vakantie hebt uitgezocht. Soms is het veel goedkoper om vanuit een ander land een reis te boeken. Zeker bij vluchten en hotels kan dat flink schelen. Zorg dus dat je thuis op je VPN gaat als je je reis gaat plannen en boeken. Je kunt in een VPN-programma zelf kiezen vanuit welk land je surft, dus je kunt dan heel makkelijk wisselen tot je de beste prijs hebt gevonden.

Met een VPN van Surfshark kun je content vanuit diverse locaties benaderen vanaf een flink netwerk aan servers. Je hoeft niet steeds te wachten tot video’s zijn gebufferd, omdat het een snelle, betrouwbare verbinding biedt, je kunt op verschillende platforms streamen dankzij multi-device-ondersteuning en je hebt een ongelimiteerde bandbreedte.