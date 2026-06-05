Met één druk op de knop verander je in Ruud Gullit, Marco van Basten of Frank Rijkaard - inclusief snor, matje en het iconische visgraat Adidas-shirt. De AI-fototool ek88look.nl van het Rotterdamse bureau Redkiwi is in korte tijd uitgegroeid tot een echte nationale hype.

Het begon als een grap op de werkvloer. Tijdens het aanmaken van een interne voetbalpoule besloot een medewerker van Redkiwi om CEO Jasper Verbunt voor de lol te restylen als een Oranje-speler uit 1988. Het resultaat - compleet met snor, kapsel en de legendarische uitstraling van het EK-jaar - sloeg zodanig aan dat het idee al snel groter werd. Een collega breidde het uit naar de rest van het team, en daarna lag het idee voor een publieke website voor de hand.

Van intern grapje naar 180.000+ bezoekers

Met behulp van AI bouwde Redkiwi vervolgens ek88look.nl: een simpele tool waarbij je een foto uploadt en binnen enkele seconden jezelf terugziet als een speler uit het legendarische Nederlands elftal van 1988. Nadat de site online ging en begon te circuleren op social media, explodeerde de interesse. In no-time stonden de tellers op 180.000 bezoekers - en inmiddels zijn het er enkele honderdduizenden.

EK 1988 is in Nederland geen gewone sportherinnering. Het is cultureel erfgoed.” Precies dat collectieve geheugen maakt de tool zo deelbaar - mensen herkennen zichzelf in het moment en sturen het door naar vrienden. Verbunt verklaart het succes in een interview met Emerce: “” Precies dat collectieve geheugen maakt de tool zo deelbaar - mensen herkennen zichzelf in het moment en sturen het door naar vrienden.

De kracht van eenvoud

Technisch geziet draait er flinke AI onder de motorkap, maar de voorkant van de site is bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. Foto inladen, lachen om het resultaat, doorsturen. Verbunt noemt het zelf een ‘boomer site’, maar precies die eenvoud blijkt de sleutel. “Zoiets kleins kan een enorme impact hebben”, aldus de CEO.

Redkiwi ziet de tool ook als bewijs dat AI-marketing niet per se moet draaien om schaal en volume. Het gaat er juist om content te maken waarin mensen zichzelf herkennen en die ze graag willen delen - iets wat haaks staat op de gangbare e-commercelogica van ‘winnende creaties’ zoeken via paid advertising.

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