Volgens onderzoek van McKinsey verwacht in 2026 bijna 30 procent van de bedrijven banen te kunnen schrappen door de inzet van AI . Dat kan binnen heel verschillende afdelingen zijn, van personeelszaken, marketing en sales en de IT-afdeling tot software-ontwikkeling, aan de lopende band en ondersteunende afdelingen als klantenservice. Wie nu een kantoor binnenloopt, ziet nog steeds bureaus, vergaderzalen en koffiecorners. Maar onder die vertrouwde oppervlakte verandert er nu veel. Niet zozeer in hoe kantoren eruitzien, maar in wat ze zijn. Het kantoor wordt steeds meer de fysieke uitdrukking van een digitale infrastructuur. De volgende zes ontwikkelingen vormen voor elke organisatie die slim wil werken een uitdaging.

Connectiviteit als strategie

In veel organisaties zit de grootste afhankelijkheid van IT niet in één systeem, maar in de verbinding daartussen. Zodra de verbinding hapert, wordt direct zichtbaar hoe kwetsbaar de dagelijkse operatie is geworden. Een video-overleg dat vastloopt, documenten die niet synchroniseren, applicaties die traag reageren zijn signalen dat de onderliggende infrastructuur onder druk staat. Organisaties die werken vanuit meerdere kantoren of flexibele werkplekken hebben behoefte aan een netwerk dat zich gedraagt als één samenhangende omgeving. Niet losse verbindingen per locatie, maar centrale regie over prestaties, veiligheid en toegang. Is connectiviteit is een strategisch fundament in jouw organisatie?

De digitale werkplek als omgeving

Medewerkers schakelen continu tussen applicaties, werken samen met collega's op afstand en verwerken grote hoeveelheden informatie. De digitale werkplek is daarmee niet zozeer een plek als wel een omgeving waarin al deze activiteiten samenkomen. De verwachting van medewerkers is dat alles direct beschikbaar is en soepel werkt, ongeacht het apparaat of de locatie. Dat stelt eisen: medewerkers moeten zonder nadenken kunnen schakelen tussen devices en systemen. Medewerkers willen snel en eenvoudig kunnen werken, terwijl organisaties grip willen houden op data en beveiliging. Wat is de balans tussen flexibiliteit en controle in jouw organisatie?

Cybersecurity

In organisaties waar dagelijks met klantinformatie, contracten en financiële gegevens wordt gewerkt, is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend. Toch ontstaat het grootste risico vaak niet door één grote fout, maar door een combinatie van kleine kwetsbaarheden. Eén verkeerd gedeeld document, één gehackt account, een medewerker die op een phishingmail klikt. Juist omdat werk digitaal en verspreid over locaties plaatsvindt, zijn er meerdere ingangen voor aanvallers. E-mail, cloudapplicaties en externe toegangsmomenten zijn de voornaamste toegangspunten. Heeft jouw organisatie een samenhangend fundament van netwerkbeveiliging, toegangsbeheer en bewustwording onder medewerkers?

Data en AI als versneller

Veel organisaties beschikken al jaren over rapportages en dashboards die laten zien wat er gisteren is gebeurd. De volgende stap is het actief benutten van die informatie: trends herkennen, vraag voorspellen en processen slimmer aansturen. AI versnelt dat verder. Tools die vergaderingen samenvatten, eerste versies van offertes genereren of relevante informatie ophalen uit klantdossiers zijn al in gebruik. Voor medewerkers betekent dit minder tijd aan zoeken en structureren en meer focus op inhoudelijk werk. Is voor de AI in jouw organisatie de informatie goed georganiseerd zijn, sluiten systemen op elkaar aan en zijn data betrouwbaar?

Streaming data en veilig datadelen

Naast historische data wordt streaming data belangrijker. Meer sensoren, applicaties en verbonden apparaten betekenen vooral meer data uit vergadertools, werkplekken, gebouwsystemen, netwerken, machines en cloudapplicaties ontstaan continue datastromen. Continue datastromen uit sensoren, applicaties en netwerken. Deze maken het mogelijk om direct te reageren op belangrijke gebeurtenissen in de organisatie. Denk aan realtime bijsturing van processen, vroege signalering van verstoringen, het pro-actief kunnen voorkomen van storingenof het verkrijgen van actuele klantinzichten. Dat vraagt om een veilig data-deelplatform. Een storing vraagt om actuele informatie waarop direct kan worden gehandeld. In duiding ligt de echte waarde van AI en analytics. Heeft jouw organisatie al betere besluitvorming door betere aansluiting van de data uit jouw Informational & Operational Technology ketens en real-time zicht hierop deze ketens?

Datasoevereiniteit