Cloud Engineers: de nieuwe ruggengraat van de techwereld

Cloud engineers maken momenteel hun opmars, nu uit het meest recente arbeidsmarktrapport voor de tech sector blijkt dat de vraag naar cloud talent op Expert+-niveau met 52% is gestegen op jaarbasis. Gespecialiseerde freelancers vragen zonder moeite €750 per dag. Kortom: er is geen beter moment om je in dit vakgebied te verdiepen.

Waarom zijn cloud engineers zo cruciaal geworden? En belangrijker: hoe zorg jij dat je de juiste skills hebt om klaar te zijn voor deze rol?

De cloud is geen toekomstmuziek, het is de nieuwe standaard

“Migreren naar de cloud” was vroeger een gewaagde keuze vol onzekerheden. Vandaag de dag is het simpelweg de standaard geworden. De vraag is niet langer of je naar de cloud gaat, maar hoe. Bedrijven willen een infrastructuur die on-demand schaalbaar is, niet bezwijkt onder verkeerspieken en kostenefficiënt blijft.

En cloud engineers maken het mogelijk. Zij zijn de architecten die de fundamenten leggen op AWS, Azure of Google Cloud. Zij bouwen de CI/CD-pijplijnen en besturen de containers met vaartuigen zoals Kubernetes.

En het gaat niet alleen om de drie grote cloudplatformen. Kennis van platformen als Firebase en OVH wordt ook steeds waardevoller. Veelzijdigheid is key, engineers zullen overal ter wereld snel de meest waardevolle professionals worden.

Cloud 2.0: Van infrastructuur naar intelligentie

Vandaag de dag draait het niet om het handmatig aanzetten van servers. De moderne cloud engineer is een automatiserings expert. Denk aan: Infrastructure as Code (Terraform), container-orchestration (Kubernetes) en kostenoptimalisatie deployments behoren tot hun dagelijkse werk.

De beste engineers houden het niet alleen draaiende. Ze maken systemen sneller, veiliger en goedkoper. Precies daarom is er zoveel vraag naar senior experts: zij zijn geen uitvoerders, maar strategische partners die meedenken over de richting van het bedrijf.