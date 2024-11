Mews is het snelst groeiende bedrijf van Nederland in 2024

Hun cloudtechnologie voor bedrijven in de hospitalitysector resulteerde in een ongekende groei voor Mews – en dit is nog maar het begin. Nadat het bedrijf begin 2024 de unicorn-status behaalde, is Mews nu uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Top 250

Tijdens de jaarlijkse Top 250 Awards ceremonie ontving CEO Matthijs Welle de Golden Scaler Award van de winnares van vorig jaar, Sonja Meijerink van Valcon. Eerdere Golden Scaler-winnaars zijn onder andere Media.Monks, Picnic, Coolblue, Just Eat Takeaway en Rituals.

Matthijs Welle, CEO van Mews: “Het is een eer om uitgeroepen te worden tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Eén op de drie hotelkamers in Nederland wordt beheerd door Mews, en we zijn trots op de erkenning die we daarvoor ontvangen. Maar we hebben de ambitie om een wereldwijde leider te worden en bedienen nu hotels in 85 landen. Wij hebben ons ten doel gesteld om de bestaande, verouderde technologieën in onze sector te doorbreken, en we zijn goed gepositioneerd om de toekomst van de hospitalitysector verder vorm te geven. Deze award erkent het harde werk van ons hele team, dat zich inzet voor de groei van Mews en onze klanten.“