Tencent & Baidu winnen terrein op Alibaba in de sterk groeiende Chinese cloudmarkt

Chinese techgiganten Tencent Holdings en Baidu winnen marktaandeel in de snelgroeiende markt voor cloudinfrastructuur in China, hoewel de Alibaba Group de sector nog steeds domineert.

Cloudmarkt

Het marktaandeel van Tencent Cloud in China, de op één na grootste cloudmarkt ter wereld, groeide tot 18 procent in het vierde kwartaal van 2019, achter Alibaba, dat verantwoordelijk was voor 46,6 procent van de totale uitgaven op het gebied van cloud services.

Tencent haalt geleidelijk de achterstand in. In het eerste kwartaal van het jaar daarvoor waren Alibaba en Tencent namelijk goed voor respectievelijk 47,3 procent en 15,4 procent van de markt, zo bleek uit een rapport van Canalys in juni.

AI Cloud van Baidu staat op de derde plaats met een aandeel van 8,8 procent in het vierde kwartaal, een stukje beter dan de vierde plek en 8 procent marktaandeel die het bedrijf in het vierde kwartaal van 2018 scoorde. Destijds stond Amazon nog op plek 3.

Chinese markt



De Chinese markt voor cloudinfrastructuur groeide met 66,9 procent tot US $ 3,3 miljard in het vierde kwartaal van vorig jaar, goed voor 10,8 procent van het wereldwijde totaal. Voor het gehele jaar 2019 stegen de uitgaven van China aan cloud services met 63,7 procent tot US $ 10,7 miljard.

De cloudmarkt in China zal dit jaar naar verwachting een boost krijgen door de uitbraak van het coronavirus. De grote spelers haastten zich om clouddiensten aan te bieden tijdens de epidemie om het land draaiende te houden. Veel overheids-, bedrijfs- en onderwijsdiensten werden afnemers.

De vooruitzichten voor 2020 zijn positief omdat organisaties met een kritisch oog naar hun bedrijfscontinuïteit zullen kijken nu de gezondheidscrisis voorbij is. Ondernemingen zullen kiezen voor cloudgebaseerde oplossingen om werken op afstand te faciliteren.

[Fotocredits © Tierney - Adobe Stock]