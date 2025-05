Red Hat introduceert eerste gecertificeerde open-source besturingssysteem voor auto’s

Tijdens de jaarlijkse Red Hat Summit in Boston kondigde Red Hat deze week aan dat zijn In-Vehicle Operating System (RHIVOS) het eerste open-source Linux-platform voor voertuigen is dat voldoet aan de ISO 26262 ASIL-B veiligheidseisen. Daarmee zet Red Hat een nieuwe standaard in de transitie naar softwaregedefinieerde voertuigen (SDV’s). Dankzij een cloud-native aanpak kunnen autofabrikanten nu sneller, flexibeler en veiliger innoveren dan ooit tevoren.

Van auto naar softwareplatform

De auto-industrie maakt een stille revolutie door: van mechanische krachtpatser naar digitaal ecosysteem op wielen. Met RHIVOS speelt Red Hat hierop in door een gecertificeerd besturingssysteem te leveren dat speciaal is ontworpen voor moderne, connected voertuigen. Het platform is gebouwd op de beproefde basis van Red Hat Enterprise Linux, maar geoptimaliseerd voor gebruik in embedded automotive-omgevingen.

Veiligheid voorop: ISO 26262 ASIL-B certificering

RHIVOS is het eerste open-source Linux-platform dat de ISO 26262:2018 ASIL-B-certificering behaalt. Dit is een cruciale norm in de automotive-sector die garandeert dat software betrouwbaar en veilig functioneert in veiligheidskritische omgevingen, zoals remsystemen, rijhulpsystemen en stuurinrichting.

Dankzij deze certificering kunnen automakers RHIVOS nu toepassen in functioneel gevoelige onderdelen van hun voertuigen, zonder in te leveren op de voordelen van open-source.