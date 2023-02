Audi ziet zichzelf langzaam veranderen in softwarespecialist

Het zal ongetwijfeld een soort van dichterlijke vrijheid zijn geweest van de PR-afdeling van Audi om zichzelf uit te roepen tot softwarespecialist. Dit naar aanleiding van de kop van hun laatste nieuwsbericht: "Audi transformeert in softwarespecialist en zoekt nog eens 400 IT’ers".

Of er heel lang over deze titel is nagedacht denk ik niet. Natuurlijk is het ook niet waar. Audi is een autofabrikant waar net als bij andere merken informatietechnologie steeds belangrijker wordt. Het is de evolutie van auto’s. Minder techniek en steeds meer slimme software. En met de komst van elektrische auto’s is dit alleen nog maar meer in een versnelling geraakt. De complexiteit en het aantal onderdelen neemt alleen nog maar af. Daarentegen wordt software steeds belangrijker.

Audi en de auto van de toekomst

Bij Audi wordt de ervaring achter het stuur steeds meer bepaald door software en is het vooral de technologie die het verschil moet gaan maken. De kennis voor nieuwe technologie komt bij Audi deels uit de expertise van CARIAD, de tech-divisie van de Volkswagen Groep. Wat betekent dat Audi deze CARIAD-software integreert in zijn modellen.

Tegelijkertijd werkt Audi ook aan heel specifieke digitale innovaties die uitsluitend in Audi-modellen terug te vinden zullen zijn. Als gevolg van die technologische ontwikkelingen breidt het aantal IT-specialisten bij Audi zich de komende jaren in rap tempo verder uit. Nu al zoekt Audi opnieuw 400 IT’ers om die technologieën verder te ontwikkelen en tot 2025 staan er in totaal zelfs 2.000 nieuwe IT-banen gepland.

Het betekent nog niet dat Audi op dit moment meer werknemers in dienst heeft met een IT-achtergrond achter een beeldscherm als in andere functies, maar de DNA van het automerk veranderd hier wel in een rap tempo door. Zeker als je kijkt naar de integratie van steeds slimmere robots in het productieproces. En die robots worden aangestuurd door .. inderdaad al even slimme software.