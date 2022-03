Audi transformeert auto rijden in virtual-reality-experience

Audi introduceert in samenwerking met holoride als eerste autofabrikant wereldwijd virtual-reality-entertainment in zijn modellen. Vanaf deze zomer kun je als passagier een VR-bril opzetten en je laten onderdompelen in een aantal mediaformats zoals games, films en interactieve content.

Daarbij past de virtuele content van holoride zich realtime aan de rijbewegingen van de auto waardoor je een compleet nieuwe interactieve experience gaat ervaren.

Deze virtual reality technologie is vanaf de zomer beschikbaar in alle Audi-modellen met de nieuwste upgrade van het MIB 3 infotainmentsysteem. De technologie werd afgelopen week voor het eerst gepresenteerd tijdens het South by Southwest (SXSW) festival in de VS, waar je als bezoeker holoride ook zelf kon ervaren.