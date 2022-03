Audi licht een tipje van de A6 Avant e-tron sluier op

Hoewel verreweg de meeste autokopers tegenwoordig voor een crossover (SUV) of een compacte hatchback kiezen, zijn stationwagons zeker nog niet helemaal uitgerangeerd. Jarenlang was Audi een van de merken waar de stationwagon of, zoals Audi ze noemt, Avant een graag en veel gezien model op de Nederlandse wegen. Deze week heeft de Duitse autofabrikant een nieuw tipje van de sluier van een volledig elektrische stationwagon opgelicht; de Audi A6 Avant e-tron.

Het is nog een concept, maar… wow!

Bij he zien van de nieuwe kiekjes van deze nieuwe elektrische Audi kreeg ik vrijwel direct een ‘wow’ gevoel. Een beetje wat ik ook had toen ik vorig jaar zomer voor het eerst de nieuwe Peugeot 308 SW achter zag staan. Nu moet ik wel zeggen dat ik van nature een stationwagon rijder ben. In de jaren 90 en 00 heb ik er diverse, met name VW’s, met veel plezier gereden, maar dit ter zijde.

De Audi A6 Avant e-tron zoals die nu te zien is, moet nog onthuld worden. Officieel staat de auto ook nog steeds te boek als een conceptmodel. Ik hoop echter wel dat Audi er tussen nu en de lancering niet meer veel aan veranderd. Veel mooier kan mijns inziens niet. Al is dat natuurlijk, zoals met alle ontwerpen, ook een kwestie van smaak. Nou, mijn smaak is dit wel.