VR in de auto: nieuwe Audi's krijgen het al

Audi wil virtual reality-ervaringen toevoegen aan zijn bolides. Heb je een Audi met het meest recente besturingssysteem van het merk, dan kun je er al mee aan de slag. Het gaat om een samenwerking met Holoride , een dochteronderneming van Audi die het voor mensen in de auto die niet rijden mogelijk maakt om in een virtual realitywereld te stappen.

Audi Holoride

Het is geen goedkope rit: je bent voor het Holoride Pioneer Pack wel 700 euro kwijt. Daarvoor krijg je wel een HTC Vive Flow VR-bril, een 8BitDo Pro 2-gamepad en een abonnement van een jaar op het Holoride-platform. Hiervoor moet je wel een 2023 Audi hebben of nieuwer, met MIB 3. Let wel: je hebt dan één VR-bril, dus er kan maar één iemand in de auto virtual reality-spellen doen. Je kunt er trouwens meer mee doen dan alleen spellen spelen: Netflix kijken is ook een optie.

Het gaat wel echt om een VR-ervaring, dus geen augmented reality. Dat betekent dat je niet de echte wereld om je heen ziet. We vragen ons af wat dat doet met autoziekte. Immers worden mensen al wat sneller misselijk van in een gewone stilstaande kamer met een virtual reality-bril op te staan of zitten, laat staan als je in een rijdende auto zit. Ook kunnen we ons voorstellen dat je iets minder dynamisch kunt bewegen, want je zit immers in de gordel. Daar is iets op gevonden.