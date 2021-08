​Smartphone-chipmaker Qualcomm wil zich met auto’s bezighouden

Hoe meer een auto voor je uit handen neemt, hoe meer sensoren en chips er nodig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden. Of het nu gaat om parkeerassistentie, een noodstopsysteem of iets anders: hoe meer een auto zelfrijdend is, hoe meer chips je in de bolide zal vinden. Chipmaker Qualcomm vindt dat wel interessant en heeft zijn oog laten vallen op een bekende leverancier.



Qualcomm

Qualcomm heeft een megabedrag van 3,9 miljard euro over voor de aankoop van het in autosensoren gespecialiseerde Veoneer. Veoneer is één van de grootste bedrijven die autosensoren maken. De organisatie zit in Stockholm en maakt technologie om te zorgen dat auto’s een veilig afstand kan houden van zijn voorganger en dat je assistentie krijgt bij het parkeren. Kortom, technologie die enorm in trek is op dit moment, omdat onze auto’s steeds slimmer worden.

3,9 miljard is niet alleen een bizar hoog bedrag, het is ook veel hoger dan andere gegadigden, want die zijn er. Veoneer is populair, omdat zelfrijdende of semi-zelfrijdende auto’s steeds verder stijgen in populariteit en bekendheid. Zo wil Magna International, een fabrikant van auto-onderdelen, Veoneer ook kopen. Het heeft een 3,2 miljard euro geboden. Qualcomm vindt zichzelf echter een betere kandidaat om meer dan het geld alleen: “Ons aanbod is een aantrekkelijke kans voor Veoneer, zowel op zichzelf staand als in vergelijking met Magna.”