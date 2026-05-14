Het is een dilemma dat veel ouders hebben: op welke leeftijd geef je een kind een smartphone , als je ze al van een telefoon wil voorzien? Voor de ene ouder is de iPad al gauw een gateway naar de telefoon, terwijl andere ouders de tablet nooit aan hun kind geven. En wat doe je als straks ‘alle kinderen ’ een smartphone hebben? Dit zijn de voordelen en nadelen van je kind een telefoon geven.

Voordeel: je kind is bereikbaar

Een smartphone is gek genoeg zowel een een veilig apparaat als een heel onveilig apparaat. Laten we het eerst over het veiligheidsaspect hebben: je kunt in ieder geval je kind bereiken en hij of zij kan jou bereiken in geval van nood. Dat is voor veel ouders een van de belangrijkste redenen om een kind een telefoon te geven. Is er iets, dan kunnen ze met een druk op de knop papa of mama bereiken.

Nadeel: je kind kan misschien het internet op

Het internet is een gevaarlijke plek en daarvoor moet je je kinderen beschermen. Gelukkig zijn er mogelijkheden, zoals alleen wifi thuis toestaan, apps dichtzetten en kinderaccounts maken, naast ouderlijk toezicht gebruiken. Maar toch, er gebeurt veel rottigheid op het internet en het is maar de vraag of je je kind daaraan wil blootstellen. Ook kunnen kinderen niet goed begrijpen wat privacy is en delen ze mogelijk te veel op het internet.

Voordeel: je kunt je kind traceren

Als je het delen van de locatie inschakelt, dan kun je traceren waar je kind is (ervan uitgaande dat hij of zij de smartphone op zak heeft). Dat is wel een goede manier om te weten te komen of ze bijvoorbeeld ergens goed zijn aangekomen en of ze wel zijn waar ze zeggen dat ze zijn. Het is wel de vraag of je je kind als ouder meer privacy gunt of niet. Dat is echter per ouder verschillend.

Nadeel: je kind kan helemaal niet lezen

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd heel goed door menu’s en apps heengaan, maar ze kunnen pas vanaf een bepaalde leeftijd lezen. Je kunt dus maar op een x aantal manieren met je kind communiceren.

Voordeel: je leert je kind digitale geletterdheid

Al vroeg me tech leren omgaan heeft een positieve uitwerking op later, omdat je dan goed weg weet binnen tech. Op dat gebied is vroeg beginnen dus wel goed, want er zijn meer digibeten dan je misschien denkt.

Nadeel: misschien maak je er een verslaafde zombie van

Kinderen die met een open mondje naar YouTube zitten te kijken, totaal niet meer naar hun naam luisteren en gewoon helemaal worden opgegeten door dat scherm. We zien het maar al te vaak en het is niet bepaald wenselijk. Misschien is het niet het beste idee om een soort zombie van je kind te maken die alleen kan worden gesust met de smartphone: houd dus wel in de gaten hoe het kind het toestel gebruikt en hoe lang.

Voordeel: je kunt er educatieve apps op zetten

Genoeg kwaadwillende apps, maar er zijn natuurlijk ook educatieve apps waar je kind echt iets aan heeft. Duolingo bijvoorbeeld, maar ook bepaalde schoolapps die heel handig kunnen zijn om meer te leren.

Nadeel: cyberpesten ligt op de loer

Misschien blijkt je kind wel een cyberpester te zijn, of juist het slachtoffer ervan: door een kind toegang te geven tot een smartphone is er eventueel ook een kans op cyberpesten, zeker in bijvoorbeeld appgroepen tussen kinderen onderling.

Het is tegenwoordig vooral de vraag wanneer een telefoon in het leven van een kind komt, in plaats van of het überhaupt gaat gebeuren. De voordelen qua gemak en veiligheid zijn een grote plus, maar er zijn ook gevaren die erbij komen kijken. Als ouder is het noodzakelijk dat je de boel goed begeleidt: bepaalde apps dichtzetten, zorgen dat je blijft praten over wat er online gebeurt en überhaupt actief met je kind en technologie bezig gaat.