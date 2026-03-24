Mensen met een iPhone doen het al veel langer, maar voor mensen met een Android-telefoon is AirDroppen een iets minder ingeburgerd verschijnsel. Je kunt al een heel lange tijd via Quick Share bestanden naar andere Android-telefoons sturen, maar dat kan pas sinds kort ook naar iPhones, en maar op een paar toestellen. Nu verandert dat, want er komt een merk bij die dit mogelijk maakt.

AirDrop

De mogelijkheid om bestanden, zoals foto's en video's te versturen via Bluetooth en wifi is Quick Share: je zet op je telefoon open dat je daarmee wel bestanden wil ontvangen en mensen die je niet kent kunnen je dan bestanden sturen. Dat kon nooit tussen Android en iOS, maar dat is nu veranderd. Je kunt vanaf je Pixel 10 of Pixel 9 van Google nu bestanden naar iPhones sturen.

Dat kan inmiddels al een paar maanden, maar nu komt er nog een groot merk bij dat het mogelijk maakt. Samsung laat mensen sinds deze week met de Galaxy S26 Ultra bestanden AirDroppen naar mensen met een iPhone. Het wordt eerst in Korea uitgerold, het thuisland van Samsung, om vervolgens onder andere naar Europa te komen. Wanneer precies is nog onbekend, maar het komt. En het komt ook niet alleen naar S26: het idee is dat het later ook aan andere Samsung-toestellen wordt toegevoegd.

Het AirDroppen werkt via het Quick Settings-menu dat je naar beneden kunt trekken vanaf je homescherm. Daar staat Quick Share en binnen die functie kun je nu dus ook iPhones waarnemen en er via de verzendknop bestanden naartoe sturen. Wel moet de iPhone aan hebben staan dat hij bestanden wil ontvangen.

Deze toestellen kunnen het al

OPPO werkt er ook aan om dit mogelijk te maken en de kans is groot dat meer Android-merken gaan volgen. Maar tot dusver zijn het de nieuwste telefoons van Google en Samsungs vlaggenschip die ertoe in staat zijn