Pingen, typen op een fysiek toetsenbord: de BlackBerrytijd was mooi. Mis je het? Er zijn verschillende smartphonemakers die nu hun eigen idee van een soort slimmere BlackBerry in de maak hebben en één ervan is Titan 2 Elite van Unihertz. Deze telefoon is een Android-toestel met een fysiek toetsenbord en je kunt hem nu backen op Kickstarter.

Titan 2 Elite

Titan 2 Elite is een moderne versie van de BlackBerry Bold. Hij heeft een 4,03 inch 120 Hertz AMOLED-scherm en draait op Android 16. Hij wordt tot en met Android 20 ondersteund en biedt 5G-verbinding. Hij heeft plek voor dual nano-sims en esims en je kunt hem zowel met je vingerafdruk als met je gezicht ontgrendelen. De batterij is een nette 4.050 mAh en je hebt dan natuurlijk dat QWERTY-toetsenbord tot je beschikking, die ook nog eens dienst doet als een trackpad.

Foto’s maak je met de 50 megapixel camera’s aan de achterkant: daar heb je er twee van, plus nog een 32 megapixel selfiecamera aan de voorzijde. De smartphone draait op een Dimensity 7400 of 8400 processor, afhankelijk van welke variant je kiest. De ene heeft 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag, de ander heeft 512 GB opslag en een upgrade van de camera’s met een optische beeldstabilisator, wat erg handig is voor wie graag met zijn telefoon filmt.

BlackBerry als inspiratie

BlackBerry is een icoon uit de jaren dat de iPhone ook zo’n beetje in ons leven kwam. Het is nog wel eens geprobeerd om BlackBerry zelf te reviven, maar dat is uiteindelijk allemaal in mislukkingen geëindigd. Grappig om, gezien de Y2K-trends, weer een smartphone-opzet te zien als uit die tijd, met niet langer een toetsenbord op het aanraakscherm, maar fysieke knoppen. Het is wel de vraag of dat net zo snel is, want je hebt toch die travel en die ‘hobbels’ die je vinger tegenhouden om sneller naar een andere toets te gaan.