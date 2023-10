​Tijdmachine: BlackBerry liet ons massaal pingen: tot de storing

BlackBerry: het maakte telefoons zoals we ze nu niet meer kennen. Deze week stappen we in een tijdmachine en reizen we af naar het jaar 1999, want toen begon het allemaal voor het telefoonimperium van RIM .

Research in Motion

Research in Motion (RIM) was een Canadees bedrijf dat in 1999 voor het eerst een BlackBerry op de markt bracht. Het bedrijf bestond toen echter al veel langer: in 1984 richtten Mike Lazaridis en Doug Fregin het bedrijf op. In 1990 introduceerde het een soort streepjescodelezer, maar het werd pas echt een groot bedrijf toen het in 1999 met die allereerste BlackBerry kwam: die nog steeds wordt gezien als de voorbode van de smartphone.

Toen al vrij revolutionair, want het ondersteunde push-email. De telefoons werden echter pas écht populair in de tweede helft van de 00’s. Door hun fysieke toetsenbordjes waren de telefoons heel handig. Touchscreens waren er steeds meer, maar die waren vaak maar klein waardoor daarop typen minder aantrekkelijk was. Daarnaast werden BlackBerry’s gezien als heel veilige toestellen, waardoor topmensen bij grote bedrijven ze ook massaal gebruikten. Opvallend, want later zou het bedrijf nog in opspraak komen omdat de Amerikaanse regering BlackBerry’s juist stelselmatig afluisterde.