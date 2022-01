BlackBerry is dood, lang leve BlackBerry

Afgelopen weekend liet OnwardMobility in een blog aan de wereld weten dat die ultra-veilige privacy smartphone er wel degelijk nog zal komen. De reden dat het zolang stil gebleven is, had volgens de fabrikant alles te maken met de uitdagingen die men in 2021 voor de kiezen gekregen heeft; corona, chiptekorten, logistieke problemen etc. Problemen waar zo ongeveer de hele wereld mee te maken had.

Echter, die dood wordt OnwardMobility, amper een week na het afsluiten van de dienstverlening, ontkend. Ruim een jaar geleden, in 2020, beloofde de huidige merkeigenaar dat zij in 2021 een nieuwe ‘BlackBerry’ zouden presenteren. Een smartphone, met fysiek toetsenbord, voor zakelijke gebruikers waarbij de nadruk ligt op veiligheid en privacy. Die aankondiging kwam er (helaas) niet. De conclusie dat OnwardMobility met het afsluiten van de BlackBerry dienstverlening het merk definitief begraven had, is dus zo gek nog niet.

Toegegeven, na de enorme Ping-hype die er zo’n twaalf jaar geleden voor zorgde dat ineens elke tiener een BlackBerry wilde hebben, ging het vanaf pakweg 2012 alleen nog maar bergafwaarts. Ondanks diverse pogingen het BlackBerry succes nieuw leven in te blazen, viel de smartphone ‘avant la lettre’ uiteindelijk ook ten prooi aan de overmacht, en gebruiksvriendelijkheid, van de touchscreen generatie zoals die door iOS en Android groot gemaakt werd. In dat licht bezien is de dood van BlackBerry feitelijk een logische volgende, en laatste stap.

Een week geleden was het zover. De huidige eigenaar van het BlackBerry merk, OnwardMobility, besloot de dienstverlening voor BlackBerry OS toestellen af te sluiten. Dat betekende min of meer het definitieve einde van de BlackBerry. Niet echt een verrassing, al denkt de eigenaar van het merk daar toch echt anders over. Is BlackBerry wel dood?

Een slimme telefoon, voordat de smartphone uitgevonden was



Het waren ooit dé smartphones voor zakelijke gebruikers. Lang voordat de smartphone zoals we die sinds de eerste iPhone (uit 2007) kennen, uitgevonden was. Nee, ik ben nog geen opa, maar loop wel al sinds eind 1992 met een GSM op zak. Ja, zo noemden we toen een mobiele telefoon, tegenwoordig beter bekend als smartphone. In 2004 ontdekte ik mijn eerste BlackBerry. De ultieme e-mail telefoon. Jaren daarvoor mailde, internette en faxte ik al met een Nokia 9100 Communicator, maar de BlackBerry 7210 was compact, had een geweldig toetsenbord en de accu ging veel langer mee. Omdat je voor de zogenoemde BlackBerry-diensten een apart abonnement nodig had, kozen veel bedrijven ervoor medewerkers die onderweg altijd toegang moesten hebben tot hun e-mail, speciaal daarvoor een BlackBerry te geven. Toen uiteraard meestal in combinatie met een Nokia voor de gewone telefoongesprekken.

Zelf heb ik tot diep in de teens van deze eeuw met heel veel plezier verschillende BlackBerry’s gebruikt. Tussen 2004 en 2012 had ik onder andere de 7210, de 8800 en de Bold 9700. Toen BlackBerry, na de grote hype-jaren, ging experimenteren met touchscreen modellen – ze moesten wel – ben ik langzaam maar zeker afgehaakt. De Torch was simpelweg een ramptoestel en de Z10, de eerste full-touchscreen BlackBerry, met BlackBerry OS 10 kon in geen velden of wegen tippen aan iOS of Android. Buggy, niet intuïtief en met het verdwijnen van dat monsterlijk goede fysieke qwerty toetsenbord, waar BlackBerry al meer dan 15 jaar om bekend stond, verdween ook de interesse van de laatst overgebleven BlackBerry ‘addicts’.

Jammer, maar hey… times change. Het zal mij dan ook benieuwen waarmee OnwardMobility het BlackBerry merk weer nieuw leven in gaat blazen. Alle pogingen die daartoe, door verschillende eigenaren, sinds 2013 ondernomen zijn, zijn tevergeefs gebleken.