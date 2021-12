​RIP BlackBerry: de smartphone sterft 4 januari

Pingen, wie doet het ooit nog? Ja, als je een geluid selecteert voor WhatsAppjes dat klinkt als ‘ping!’ misschien, maar het pingen zoals we dat bedoelen, namelijk chatten op een BlackBerry, is officieel iets voor in het museum. 4 januari sterft BlackBerry echt.



BlackBerry



BlackBerry was op een bepaald moment in de geschiedenis een enorm populaire telefoon. Het was in de tijd dat de iPhone in opkomst was en mensen op zoek waren naar een handige telefoon om snel berichtjes op te tikken. Dat kon ideaal op een BlackBerry, want die had een fysiek toetsenbord. Al gauw hadden zowel particuliere gebruikers als zakelijke gebruikers een BlackBerry.

Echter kampte het telefoonmerk ook met de nodige uitdagingen. Zo is er een keer een aantal dagen (!) een storing geweest waardoor je geen berichten meer kon sturen met je BlackBerry, en kon het merk helaas niet overleven toen iPhone een steeds sterkere gadget werd, naast de stevig in hun schoenen staande Androids. Jammer, want BlackBerry stond voor een betere beveiliging en het had op een bepaald moment zelfs een marktaandeel van 50 procent in de Verenigde Staten.