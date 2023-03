​De trailer van de film BlackBerry is heerlijk nerdy

“Stel je voor: een telefoon en e-mail-apparaat in één.” Als je dat als knappe kop bedenkt, dan ben je briljant. Dat is wel gebleken, want het telefoonmerk BlackBerry heeft zichzelf in een heel korte tijd onsterfelijk gemaakt. Dat het daarna ook weer net zo snel bergafwaarts ging, dat laten we even buiten beschouwing. BlackBerry is namelijk vooral een viering van hoe deze toetsenbordtelefoon zo hip werd, al wordt de teloorgang ook zeker niet vergeten.

In de film zien we acteurs Jay Baruchel (How to Train Your Dragon), Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) en Matt Johnson (The Dirties). Die laatste is ook de regisseur van dit project. Dit succesvolle project, mogen we wel zeggen, want de film is al op filmfestivals getoond en daar kreeg hij een enorm hoog cijfer: 95 procent de critici is volgens Rottentomatoes positief.

In de eerste trailer van de flick zien we iets dat veel mensen die een kantoorbaan hebben wel kennen. Iemand bedenkt iets supercreatiefs, maar dan moet nog commercie eroverheen. De man die zegt: “Ik wil wel met jullie in zee, maar alleen als ik de CEO ben.” De ziel verkopen aan de duivel, of niet? Daarnaast komt in deze film ook nog een andere duivel voorbij, namelijk het Apple-product dat er mede voor heeft gezorgd dat niemand nog met twee duimen wilde typen: iPhone.

Losing the Signal

BlackBerry is in mei in de bioscoop te zien. Kun je niet wachten, lees dan het boek Losing the Signal, wat volledig in kaart brengt hoe de geschiedenis van dit inmiddels weggeëbde telefoonmerk is verlopen. Dat is namelijk ook het boek waarop de film is gebaseerd. Eigenlijk heeft het trouwens een veel langere naam: Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Gelukkig houden ze het voor de filmnaam gewoon eenvoudig op BlackBerry.

Ben je benieuwd hoe het nu gaat met BlackBerry? Er was een periode vorig jaar waarin het erop leek dat BlackBerry zou terugkeren, maar dat is uiteindelijk toch van de baan gegaan. Je leest daar alles over in ons artikel met de verdrietige naam BlackBerry is dood. Maar gelukkig is het merk in de film nog even springlevend en we zijn erg benieuwd hoe het eindresultaat van dit bijzondere verhaal in filmvorm is geworden.