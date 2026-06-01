Van 8 tot en met 12 juni strijkt WWDC weer neer, de ontwikkelaarsconferentie van Apple . Vandaag deelt Greg Joswiak van Apple al een heel glansrijk logo van Apple’s evenement. Het heeft natuurlijk alles te maken met de grote AI-upgrade die er voor Siri aankomt. Maar wat verwachten we nog meer tijdens WWDC?

iPhone: iOS 27

iPhone krijgt in september waarschijnlijk weer de upgrade voor zijn besturingssysteem en de verwachting is dat er veel prestatieverbeteringen komen, maar ditmaal geen grote ontwerpaanpassingen. Dat hebben we immers met iOS 26 gehad met Liquid Glass. Wel verwachten we iets met diefstal ... Bovendien verwachten we vooral veel aandacht voor de vernieuwde Siri met AI, want daaraan heeft Apple samen met Google gewerkt en dat zou inmiddels al steeds verder in ontwikkeling zijn. Apple weet veel informatie geheim te houden, maar we verwachten dat WWDC vooral in het teken zal staan van die gloednieuwe Siri. En de vraag is natuurlijk: doet Apple al iets over zijn vouwbare telefoon uit de doeken?

iPad: iPadOS 27

Verder krijgt de iPad ook een update, maar ook daarbij denken we dat Siri de boventoon zal voeren. Verder zijn er nog geen geruchten voorbijgekomen over wat Apple voor iPadOS in petto heeft. iPadOS 26 bracht multitasken en we zijn benieuwd of iPadOS 27 daarop voortborduurt.

MacBook: MacOS 27

MacBooks krijgen uiteraard ook een update en die is hard nodig: Tahoe is niet overal even positief ontvangen, al kan Apple tegelijkertijd op een stuk meer fans rekenen nu het met de MacBook Neo is gekomen. De verwachting is dat het Liquid Glass-ontwerp wat verder wordt doorgevoerd binnen het besturingssysteem voor MacBooks.

Apple Watch: WatchOS 27

Voor Apple Watch verwachten we een aanpassing voor de wijzerplaten, maar verder is het nog heel vaag wat Apple met zijn slimme horloge van plan is. En ja, het is heel saai, maar ook hier denken we dat de nieuwe Siri een grote rol gaat spelen: anders hadden we ook vast al meer gehoord.

Daarnaast is het de vraag of Apple iets gaat onthullen op het gebied van smarthome. Vorig jaar schreven we nog over over de smarthomespeaker met scherm die Apple waarschijnlijk in de maak heeft. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook updates aankomen voor VisionOS, het besturingssysteem van de VR-bril van Apple en voor Apple TV. Het is afwachten wat er uiteindelijk echt aan bod komt: het is natuurlijk in de eerste plaats een ontwikkelaarsconferentie. Maar er hoort wel een presentatie bij en daar zitten we helemaal klaar voor.

En ondertussen heeft Apple iOS 26.5.1 gelanceerd, dus je kunt in ieder geval alvast een kleine upgrade voor je smartphone verwachten: