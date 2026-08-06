Netflix en Rockstar komen samen met een uitgebreid inkijkje in Grand Theft Auto VI. Er wordt zowel door Rockstar als door Netflix nog wel extreem vaag over gedaan. Is het een documentaire, gaan we achter de schermen, of is het een langere trailer van de game die dit jaar eindelijk verschijnt?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look

Op donderdag 27 augustus om 21 uur is de première op Netflix, met daarna op vrijdag 28 augustus om 03:00 uur ook op het YouTube-kanaal van Rockstar de uitzending. Het gaat om de Nederlandse tijden.

Verder laat ook Rockstar in zijn persmail niets los over wat het dan precies is. Het is in ieder geval interessant dat Rockstar Netflix kiest als platform om deze informatie vrij te geven. Zou dat betekenen dat er meer crossovers komen tussen de twee bedrijven?

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026.