E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
gta

Netflix komt met een 'uitgebreid kijkje' van Grand Theft Auto VI

Gaming06 aug , 14:39doorLaura Jenny
Netflix en Rockstar komen samen met een uitgebreid inkijkje in Grand Theft Auto VI. Er wordt zowel door Rockstar als door Netflix nog wel extreem vaag over gedaan. Is het een documentaire, gaan we achter de schermen, of is het een langere trailer van de game die dit jaar eindelijk verschijnt?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look

Op donderdag 27 augustus om 21 uur is de première op Netflix, met daarna op vrijdag 28 augustus om 03:00 uur ook op het YouTube-kanaal van Rockstar de uitzending. Het gaat om de Nederlandse tijden.
Verder laat ook Rockstar in zijn persmail niets los over wat het dan precies is. Het is in ieder geval interessant dat Rockstar Netflix kiest als platform om deze informatie vrij te geven. Zou dat betekenen dat er meer crossovers komen tussen de twee bedrijven?
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026.

Lees ook

Heb je deze easter egg al in de GTA 6-trailer gezien?Heb je deze easter egg al in de GTA 6-trailer gezien?
Rockstar zet de box art van GTA 6 online: pre-orderen kan vanaf 25 juniRockstar zet de box art van GTA 6 online: pre-orderen kan vanaf 25 juni
Zo kun je vannacht GTA 6 pre-orderen en dit kost de gameZo kun je vannacht GTA 6 pre-orderen en dit kost de game
Xbox controller

Xbox wordt in Europa nog duurder dan werd verwacht

Gaming
03 augustus 2026
wow D&D

Dungeons & Dragons: World of Warcraft - Azeroth komt naar de tafel

Gaming
01 augustus 2026
Lumines

Goed nieuws: een van de beste ritmische puzzelgames komt naar je telefoon

Gaming
30 juli 2026
Draak

Hoe een missend streepje in een tekst zorgde dat een man 1,5 jaar de cel in moest

Gaming
28 juli 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading