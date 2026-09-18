Captain Price was jarenlang de onbetwiste leider van Task Force 141. In Call of Duty: Modern Warfare 4 worden de rollen echter volledig omgedraaid. Price is voortvluchtig en juist zijn voormalige teamgenoten krijgen de opdracht om hem uit te schakelen.

De officiële Campaign-trailer, die tijdens de Tokyo Game Show werd vertoond, geeft een uitgebreidere indruk van het verhaal. Daarin strijden spelers niet alleen op het Koreaanse schiereiland. Ook binnen de restanten van Task Force 141 dreigt een gewelddadige confrontatie.

Task Force 141 valt uit elkaar

Het verhaal gaat verder na de gebeurtenissen uit Call of Duty: Modern Warfare III. Daarin vermoordde Price generaal Shepherd, die een belangrijke rol speelde bij de opkomst van Vladimir Makarov. Price nam daarmee het recht in eigen hand en moest vervolgens onderduiken.

Die beslissing heeft grote gevolgen. Task Force 141 is ontbonden en Price opereert buiten de officiële kanalen. Ghost twijfelt openlijk aan de methodes van zijn voormalige kapitein. Ondertussen krijgen Ghost en Gaz een opvallend harde opdracht: Price opsporen en gevangennemen of doden.

De nieuwe trailer draait daarmee een bekende verhouding om. De militair die jarenlang de bevelen uitdeelde, vormt nu zelf het doelwit van een internationale klopjacht. Alleen CIA-chef Kate Laswell lijkt nog contact met Price te onderhouden. Zelfs zij begint echter te twijfelen aan de keuzes die hij maakt.

Price werkt samen met een oude vijand

Price kan tijdens zijn vlucht nauwelijks nog rekenen op zijn vroegere bondgenoten. Daarom zoekt hij hulp bij iemand die in een eerdere game juist tegenover hem stond.

Valeria Garza keert terug in Modern Warfare 4. Zij is ook bekend als El Sin Nombre en staat aan het hoofd van het Las Almas-kartel. Price en Valeria zullen hun onderlinge vijandigheid tijdelijk opzij moeten zetten om een grotere dreiging tegen te houden.

De trailer laat zien dat die samenwerking allesbehalve vanzelfsprekend is. Valeria heeft haar eigen belangen, terwijl Price steeds verder verwijderd raakt van de principes waarvoor hij ooit vocht. Daarmee lijkt de campagne nadrukkelijk te spelen met de vraag of Price nog steeds een held is of inmiddels zelf een grens is overgegaan.

Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen

Naast de persoonlijke jacht op Price breekt er een grootschalige oorlog uit op het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea lanceert een volledige invasie van Zuid-Korea.

Een van de nieuwe personages is soldaat Park Hyun Jun. Hij probeert samen met zijn eenheid zijn land te verdedigen. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse mariniers voeren gezamenlijke grondoperaties en amfibische aanvallen uit om de invasie af te slaan.

De campagne voert spelers onder meer naar de fictieve Zuid-Koreaanse stad Hajin City. Daarnaast belooft Activision missies in New York, Parijs en Mumbai. De gevechten variëren van loopgraven en grootschalige stadsgevechten tot achtervolgingen en nachtelijke invallen.

Wie is The Archer?

Op de achtergrond speelt nog een derde conflict. Een onbekend oorlogswapen is onderweg naar een mysterieuze vijand die uitsluitend bekendstaat als The Archer.

Wat het wapen precies kan, houdt Activision voorlopig geheim. Uit de trailer blijkt wel dat het krachtig genoeg is om de bestaande wereldorde te ontwrichten. Ook de identiteit en motieven van The Archer zijn nog niet bekendgemaakt.

Deze verhaallijn verbindt vermoedelijk de invasie van Zuid-Korea met de geheime operaties van Price en Valeria. De jacht op het wapen lijkt daarmee een van de belangrijkste onderdelen van de campagne te worden.

Wanneer verschijnt Modern Warfare 4?

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026. De game komt uit voor PlayStation 5, Xbox Series X en S, Xbox op pc, Nintendo Switch 2, Steam en Battle.net.

Spelers die de Standard Digital Edition of Vault Edition digitaal vooruitbestellen, krijgen vanaf 16 oktober vroegtijdige toegang tot de volledige campagne. De exacte beschikbaarheid kan per platform en tijdzone verschillen.

Met de breuk binnen Task Force 141, de invasie van Zuid-Korea en het raadsel rond The Archer zet Modern Warfare 4 meerdere conflicten tegelijk in beweging. Toch lijkt vooral de confrontatie tussen Price, Ghost en Gaz het emotionele hart van het verhaal te vormen. De vraag is niet alleen of Price zijn missie overleeft, maar ook hoeveel er daarna nog over is van het team dat jarenlang centraal stond in de serie.

Bekijk hieronder de officiële Campaign-trailer van Call of Duty: Modern Warfare 4.